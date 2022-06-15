Новой коалиции придется приложить большие усилия для вывода экономики из крутого пике за короткий срок. Какие реформы можно успеть провести за 9 месяцев? Что станет главной интригой ближайшего времени?
Студия Postimees: правительство мечты или коллапса?
13:00
Студия Postimees: правительство мечты или коллапса?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире политический обозреватель ERR Ильдар Низаметдинов. Смотрите интервью в 13:00!
- Состоится ли новая коалиция? Что может помешать ее созданию?
- Сумеет ли Isamaa ("Отечество") добиться повышения детских пособий?
- На какие уступки могут пойти реформисты? Согласится ли партия премьер-министра на выплату субсидий и налоговые послабления?
- Что получат соцдемы? Будут ли услышаны их требования?
- Лишит ли новая коалиция постоянных жителей Эстонии – граждан России и серопаспортников – права голоса на местных выборах?
- Что изменится в русских детских садах и школах?
- Кто станет главным бенефициаром на выборах?
- Каковы перспективы центристов в оппозиции?
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