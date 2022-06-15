Ср, 15.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Студия Postimees: правительство мечты или коллапса?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: правительство мечты или коллапса?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Новой коалиции придется приложить большие усилия для вывода экономики из крутого пике за короткий срок. Какие реформы можно успеть провести за 9 месяцев? Что станет главной интригой ближайшего времени?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире политический обозреватель ERR Ильдар Низаметдинов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Состоится ли новая коалиция? Что может помешать ее созданию?
  • Сумеет ли Isamaa ("Отечество") добиться повышения детских пособий?
  • На какие уступки могут пойти реформисты? Согласится ли партия премьер-министра на выплату субсидий и налоговые послабления?
  • Что получат соцдемы? Будут ли услышаны их требования?
  • Лишит ли новая коалиция постоянных жителей Эстонии – граждан России и серопаспортников – права голоса на местных выборах?
  • Что изменится в русских детских садах и школах?
  • Кто станет главным бенефициаром на выборах?
  • Каковы перспективы центристов в оппозиции?
Ключевые слова
Наверх