Мертвый город под катком российской военной машины. Репортаж из Лисичанска

"Раньше жизнь здесь была тихая, нормальная. А потом война все разрушила. Ни воды, ни электричества, ни газа. Я в отчаянии, - тихо говорит Владимир. - В отчаянии!"

Оставшиеся в городе жители совершают вылазки из своих подвалов во дворы, чтобы приготовить еду на огне.

Елену мы встретили сидящей с родственниками возле самодельной печки во дворе. У Елены посеревшее лицо. Она не хочет бежать, она держится за свой дом, в котором прожила больше 50 лет.

"В Лисичанске если выжил - уже удачный день", - говорит начальник полиции Луганской области Олег Говоров Фото: BBC

"Мы всю жизнь здесь живем. У нас большая семья: сестры, братья, дети, внуки. Все - здесь. Мы и не думаем уезжать, - объясняет Елена под гром дальних разрывов. - Мы боимся за себя, за родных, за животных своих боимся. Мы всего боимся. Но мы надеемся, что все будет нормально".

Шансов на это немного. Идет война артиллерий, и Украине не хватает орудий. Мрачная арифметика: по словам украинцев, у них одно орудие на 10-15 российских и к тому же кончаются боеприпасы.

Так что россияне утюжат Лисичанск, уничтожая город и жизнь в нем.

Некогда величественный Дворец культуры теперь - обгоревший скелет с черными разбитыми колоннами.

Елена не хочет бежать из Лисичанска и из дома, в котором прожила всю жизнь. Она надеется, что "все будет нормально" Фото: BBC

Россия не просто бомбит здания, она уничтожает историю. Это ее тактика - разбомбить, сровнять с землей, не оставить ничего, кроме выжженного пространства.