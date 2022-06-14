Мошенники продолжают активно искать жертв. Так, читатель Postimees получил смс-сообщение, в котором его уведомили о закрытии счета, а для отмены блокировки призывали пройти по ссылке.
Жители Эстонии получают сообщения с угрозами: не попадитесь, это мошенники!
Поскольку у читателя нет счета в SEB, он сразу заподозрил мошенничество.
Другому читателю также от имени SEB прислали сообщение, но его уведомили об отрицательном сальдо.
Руководителя Центра безопасности банка SEB Кятлин Кукк сказала, что каждый день они получают от клиентов сообщения о мошенниках. К счастью, в подавляющем большинстве случаев люди не становятся жертвами этих мошенников.
По словам Кукк, чаще всего встречается попытка украсть данные по электронной почте, то есть э-письмо якобы отправляется из банка.
В данном случае тоже речь идет о мошенничестве, но не новом, речь идет о фишинге через СМС. Кукк пояснила, что содержание СМС со временем постоянно меняется, получателя СМС в основном предупреждают о блокировке счета.
«Стоит помнить, что мошенническое СМС всегда содержит кликабельную ссылку. Мы просим никогда не переходите по такой ссылке», — подчеркнула Кукк. По ссылке обычно запрашиваются различные данные, например, признак пользователя и коды интернет-банка или данные карты. При вводе этих данных эту информацию получат мошенники, которые смогут с этими данными зайти в интернет-банк жертвы и хозяйничать там по своему усмотрению.
Рекомендации SEB по защите от фишинговых писем и сообщений
- Не спешите переходить по ссылкам или скачивать файлы.
- Проверьте грамотность сообщения и наличие орфографических и логических ошибок.
- Потратьте время, чтобы вникнуть в то, от кого пришло письмо или сообщение.
- Если вас просят ввести пароли, будьте особенно бдительны, поскольку банк никогда не попросит вас раскрыть данные или пароли по электронной почте или в сообщении.
- Удалите электронное письмо или SMS, отправитель которых вам неизвестен.
- Если вы подозреваете, что это может быть мошенничество, присланную информацию следует проверить либо путем безопасного входа в интернет-банк через официальный сайт, либо связавшись с банком по телефону. Таким образом также можно уточнить, может ли речь идти о мошенничестве.
- Поскольку СМС также поступают на мобильные телефоны детей и пожилых людей, важно поговорить о мошенничестве со своими близкими, чтобы повысить осведомленность и уберечь их от мошенничества.