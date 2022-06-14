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Жители Эстонии получают сообщения с угрозами: не попадитесь, это мошенники!

rus.postimees.ee
Жители Эстонии получают сообщения с угрозами: не попадитесь, это мошенники!
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Мобильный телефон. Фото иллюстративное.
Мобильный телефон. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Мошенники продолжают активно искать жертв. Так, читатель Postimees получил смс-сообщение, в котором его уведомили о закрытии счета, а для отмены блокировки призывали пройти по ссылке.

Поскольку у читателя нет счета в SEB, он сразу заподозрил мошенничество.

Сообщение, которые прислали клиенту Telia.
Сообщение, которые прислали клиенту Telia. Фото: Kuvatõmmis.

Другому читателю также от имени SEB прислали сообщение, но его уведомили об отрицательном сальдо.

СМС-мошенничество.
СМС-мошенничество. Фото: Kuvatõmmis.

Руководителя Центра безопасности банка SEB Кятлин Кукк сказала, что каждый день они получают от клиентов сообщения о мошенниках. К счастью, в подавляющем большинстве случаев люди не становятся жертвами этих мошенников.

По словам Кукк, чаще всего встречается попытка украсть данные по электронной почте, то есть э-письмо якобы отправляется из банка.

В данном случае тоже речь идет о мошенничестве, но не новом, речь идет о фишинге через СМС. Кукк пояснила, что содержание СМС со временем постоянно меняется, получателя СМС в основном предупреждают о блокировке счета.

«Стоит помнить, что мошенническое СМС всегда содержит кликабельную ссылку. Мы просим никогда не переходите по такой ссылке», — подчеркнула Кукк. По ссылке обычно запрашиваются различные данные, например, признак пользователя и коды интернет-банка или данные карты. При вводе этих данных эту информацию получат мошенники, которые смогут с этими данными зайти в интернет-банк жертвы и хозяйничать там по своему усмотрению.

Рекомендации SEB по защите от фишинговых писем и сообщений

  • Не спешите переходить по ссылкам или скачивать файлы.
  • Проверьте грамотность сообщения и наличие орфографических и логических ошибок.
  • Потратьте время, чтобы вникнуть в то, от кого пришло письмо или сообщение.
  • Если вас просят ввести пароли, будьте особенно бдительны, поскольку банк никогда не попросит вас раскрыть данные или пароли по электронной почте или в сообщении.
  • Удалите электронное письмо или SMS, отправитель которых вам неизвестен.
  • Если вы подозреваете, что это может быть мошенничество, присланную информацию следует проверить либо путем безопасного входа в интернет-банк через официальный сайт, либо связавшись с банком по телефону. Таким образом также можно уточнить, может ли речь идти о мошенничестве.
  • Поскольку СМС также поступают на мобильные телефоны детей и пожилых людей, важно поговорить о мошенничестве со своими близкими, чтобы повысить осведомленность и уберечь их от мошенничества.
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