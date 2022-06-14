Жители Эстонии получают сообщения с угрозами: не попадитесь, это мошенники!

Поскольку у читателя нет счета в SEB, он сразу заподозрил мошенничество.

Сообщение, которые прислали клиенту Telia. Фото: Kuvatõmmis.

Другому читателю также от имени SEB прислали сообщение, но его уведомили об отрицательном сальдо.

СМС-мошенничество. Фото: Kuvatõmmis.

Руководителя Центра безопасности банка SEB Кятлин Кукк сказала, что каждый день они получают от клиентов сообщения о мошенниках. К счастью, в подавляющем большинстве случаев люди не становятся жертвами этих мошенников.

По словам Кукк, чаще всего встречается попытка украсть данные по электронной почте, то есть э-письмо якобы отправляется из банка.

В данном случае тоже речь идет о мошенничестве, но не новом, речь идет о фишинге через СМС. Кукк пояснила, что содержание СМС со временем постоянно меняется, получателя СМС в основном предупреждают о блокировке счета.

«Стоит помнить, что мошенническое СМС всегда содержит кликабельную ссылку. Мы просим никогда не переходите по такой ссылке», — подчеркнула Кукк. По ссылке обычно запрашиваются различные данные, например, признак пользователя и коды интернет-банка или данные карты. При вводе этих данных эту информацию получат мошенники, которые смогут с этими данными зайти в интернет-банк жертвы и хозяйничать там по своему усмотрению.