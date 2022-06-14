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«Новости в 7»: итоги коалиционных переговоров и крупная полицейская операция в Ида-Вирумаа

Kanal 7
«Новости в 7»: итоги коалиционных переговоров и крупная полицейская операция в Ида-Вирумаа
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Стали известны первые итоги коалиционных переговоров. Что обсуждали и на чем сошлись будущие партнеры по правительству в первый день. Об этом и не только в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Чем закончился первый день коалиционных переговоров?

-В Ида-Вирумаа прошла крупная полицейская операция. Об итогах наркорейда в Йыхви и Кохтла-Ярве, в материале нашего корреспондента

- Что ожидать от крупнейшего автоспортивного события в странах Балтии WRC Rally Estonia

- В Таллинне теперь есть самый настоящий фуд-корт, который сегодня распахнул свои двери для любителей вкусно и при этом быстро перекусить. Наша съемочная группа успела угоститься и снять репортаж!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 14 июня.

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