Фото ⟩ Жертвы коммунизма: на мемориальную стену Маарьямяэ добавлены новые имена

В годовщину июньской депортации в «Домашнем саду» прошла мемориальная церемония, гости возложили цветы и венки к подножию мемориала.

14 июня - День траура, когда в Эстонии чтут память более 10 000 жертв июньской депортации 1941 года и всех эстонцев, погибших в результате советской оккупации.