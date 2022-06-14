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Фото ⟩ Жертвы коммунизма: на мемориальную стену Маарьямяэ добавлены новые имена

rus.postimees.ee
Жертвы коммунизма: на мемориальную стену Маарьямяэ добавлены новые имена
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На мемориальную стену «Путь» эстонского мемориала жертвам коммунизма были добавлены новые именные таблички.

В годовщину июньской депортации в «Домашнем саду» прошла мемориальная церемония, гости возложили цветы и венки к подножию мемориала.

14 июня - День траура, когда в Эстонии чтут память более 10 000 жертв июньской депортации 1941 года и всех эстонцев, погибших в результате советской оккупации.

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