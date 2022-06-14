Мосты в Северодонецке уничтожены: уготована ли украинским военным на заводе «Азот» судьба защитников «Азовстали»?

По сведениям украинских властей, на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети.

Но есть серьезные отличия

По сравнению с Мариуполем и "Азовсталью" в обороне Северодонецка и завода "Азот" есть и плюсы, и минусы.

Плюсы

Пока российскими войсками не взят соседний Лисичанск, о полном окружении украинской группировки в Северодонецке речи не идет. Река Северский Донец за спиной обороняющихся - безусловно, препятствие, но не абсолютное.

В отличие от Азовского моря, заблокированного российскими боевыми катерами, река позволяет организовать переправу через нее и снабжение. На худой конец, ее можно и переплыть.

Коммуникация и возможность вывоза раненых с "Азота" есть, подтвердил в понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Серьезную поддержку украинским подразделениям, обороняющим химкомбинат, оказывает и размещенная в Лисичанске артиллерия - часть ее была заблаговременно выведена из Северодонецка. Города примыкают друг к другу, и при попытке приблизиться к заводу "Азот" противник попадает под огонь орудий даже небольшой дальности.

Минусы

Северодонецкий завод "Азот" почти вдвое больше по площади мариупольской "Азовстали", а следовательно, на его оборону по периметру требуется гораздо больше солдат.

Какова численность украинской группировки в Северодонецке и как долго намерено командование ВСУ оборонять город, неизвестно.