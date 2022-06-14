Последние данные Института развития здоровья (TAI) показывают, что в прошлом году рождаемость в Эстонии была низкой, а смертность была высокой. Чрезмерная смертность наблюдалась в Эстонии три периода. А в рождаемости свою роль играет тот факт, что женщин детородного возраста стало меньше.
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Графики ⟩ В Эстонии в прошлом году умерло чрезвычайно много людей
В Эстонии в прошлом году умерло чрезвычайно много людей
Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг сказала Postimees, что в прошлом году родилось 13 272 человека, что чуть больше, чем годом ранее, когда родилось 13 209 человек. Руководитель по связям с общественностью Института развития здоровья (TAI) Валдо Яхило сообщил Postimees, что по сравнению с 2020 годом число рождений среди живущих в Эстонии женщин уменьшилось на 73. Общий коэффициент рождаемости (количество рождений в год на 1000 человек населения) практически не изменился (9,8).
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