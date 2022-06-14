Графики ⟩ В Эстонии в прошлом году умерло чрезвычайно много людей

Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг сказала Postimees, что в прошлом году родилось 13 272 человека, что чуть больше, чем годом ранее, когда родилось 13 209 человек. Руководитель по связям с общественностью Института развития здоровья (TAI) Валдо Яхило сообщил Postimees, что по сравнению с 2020 годом число рождений среди живущих в Эстонии женщин уменьшилось на 73. Общий коэффициент рождаемости (количество рождений в год на 1000 человек населения) практически не изменился (9,8).