«Белок» не догнать: реформисты с большим отрывом лидируют в рейтинге партий

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» (11,2%), Социал-демократическая партия (7,1%) и «Отечество» (6,4%). Поддержка «Ээсти 200» за неделю упала на 1,1 процентных пункта. Таким образом, рейтинг этой не входящей в парламент партии в настоящее время на 8,5 процентных пункта ниже чем на пике, достигнутом в начале марта.

Как прокомментировал политолог Мартин Мельдер, в последние недели в поддержке партий стали вырисовываться некоторые новые тенденции, которые, вероятно, найдут подтверждение в ближайшее время. «Рост поддержки Партии реформ сейчас остановился, ее рейтинг стабилизировался на уровне 35%. Еженедельные результаты "белок" не указывают на тенденцию роста. В то же время мы видим, что поддержка "Ээсти 200", которая одно время тоже стабилизировалась, продолжает падение. С начала войны в Украине эта партия потеряла около девяти процентных пунктов. Рейтинг "Отечества" сейчас явно растет и партия вернулась к тому уровню, который у нее был во время осенних муниципальных выборов. В последние недели рост поддержки "Отечества" особенно стремителен среди избирателей-женщин и многодетных семей. Здесь можно узреть влияние законопроекта об увеличении детских и семейных пособий», - сказал Мартин Мельдер.