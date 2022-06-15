Земельный департамент: число сделок и цены квартир продолжают триумфальное шествие на рынке недвижимости

Было совершено 2757 сделок с продажей квартирной собственности в качестве жилого помещения, что на 13% больше, чем в мае 2021 года. В мае было заключено 1317 сделок с незастроенными земельными участками и 843 сделки купли-продажи частных домов, что, соответственно, на 43 и 29% меньше, чем рекордной весной прошлого года.

В Таллинне было совершено 1030 сделок с квартирами, что на 14% больше, чем в мае прошлого года, и на 30% больше, чем в предыдущем месяце. Если взять число заключенных в Таллинне в мае сделок с квартирами, то за последние 15 лет больше сделок было только в последние три месяца 2021 года.

На первую продажу приходится четверть сделок с квартирами в столице, что является лучшим результатом 2022 года, но Тарту все же на первом месте. В мае в Тарту была продана рекордная 331 квартира, причем первые продажи составили 50%. Количество сделок с квартирами в Тарту за год увеличилось на 56% и почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. В Пярну было заключено 120 сделок с квартирами, и количество сделок по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 10%.