Иностранные инвесторы обеспокоены ростом стоимости рабочей силы в Эстонии

«Есть опасения, что инфляция может еще больше увеличить и без того высокие расходы на заработную плату, а спрос на квалифицированных рабочих обеспечит их сохранение на высоком уровне, — пояснила партнер EY Олеся Абрамова. — В качестве положительного момента в исследовании отмечено, что Эстония занимает четвертое место в Европе по количеству созданных рабочих мест на миллион жителей — нас опережают только Ирландия, Португалия и Сербия».

По данным опроса, 73 процента иностранных инвесторов недовольны налоговой политикой Эстонии и считают, что она не несет в себе никакой дополнительной ценности для привлечения иностранных инвестиций. По сравнению с прошлым годом, Эстония опустилась на одну позицию среди стран Европы по количеству проектов с прямыми инвестициями и теперь занимает 34 место из 50.

«За последний год количество реализованных в Эстонии инвестиционных проектов уменьшилось. Только 38% опрошенных инвесторов считают, что привлекательность Эстонии может повыситься в ближайшие три года, — сказала Олеся Абрамова. - На рынок стран Балтии повлияла война в Украине и расположенная здесь восточная граница ЕС, поэтому в вопросах инвестиций тут занимают скорее выжидательную позицию».