Иностранные инвесторы обеспокоены ростом стоимости рабочей силы в Эстонии. Согласно недавнему опросу, проведенному бизнес-консалтинговой и аудиторской фирмой EY, это вызывает беспокойство 73 процентов иностранных инвесторов, а 67 процентов считают проблемой отсутствие гибкости трудового законодательства.
Иностранные инвесторы обеспокоены ростом стоимости рабочей силы в Эстонии
«Есть опасения, что инфляция может еще больше увеличить и без того высокие расходы на заработную плату, а спрос на квалифицированных рабочих обеспечит их сохранение на высоком уровне, — пояснила партнер EY Олеся Абрамова. — В качестве положительного момента в исследовании отмечено, что Эстония занимает четвертое место в Европе по количеству созданных рабочих мест на миллион жителей — нас опережают только Ирландия, Португалия и Сербия».
По данным опроса, 73 процента иностранных инвесторов недовольны налоговой политикой Эстонии и считают, что она не несет в себе никакой дополнительной ценности для привлечения иностранных инвестиций. По сравнению с прошлым годом, Эстония опустилась на одну позицию среди стран Европы по количеству проектов с прямыми инвестициями и теперь занимает 34 место из 50.
«За последний год количество реализованных в Эстонии инвестиционных проектов уменьшилось. Только 38% опрошенных инвесторов считают, что привлекательность Эстонии может повыситься в ближайшие три года, — сказала Олеся Абрамова. - На рынок стран Балтии повлияла война в Украине и расположенная здесь восточная граница ЕС, поэтому в вопросах инвестиций тут занимают скорее выжидательную позицию».
Сегодня в Эстонии насчитывается более 1100 стартапов и 10 компаний-единорогов, благодаря чему она занимает лидирующую позицию в странах Балтии. 51% респондентов считают, что ИТ-сектор станет двигателем экономического роста Эстонии в ближайшие годы. В то же время отмечается, что компании, которые в условиях пандемии COVID-19 благоприятствовали работе посредством цифровых каналов, теперь перешли на гибридную модель, поэтому инвестиции, которые планировалось осуществить в этой сфере, вряд ли будут реализованы в полном объеме.
Чуть более трех четвертей инвесторов считают, что сеть эстонских технологических стартапов и исследовательских институтов, а также квалифицированная рабочая сила находятся на том же уровне, что и в Европе, или даже лучше. Однако подчеркивается, что общая нехватка рабочей силы в других секторах может стать проблемой в будущем.
Ключевой рекомендацией для инвесторов, которые хотят оставаться конкурентоспособными, является поддержка высокотехнологичных отраслей и инноваций, включая экологически чистые технологии, здравоохранение и умные электросети. 71 процент инвесторов считают, что регуляции, поддерживающие устойчивые методы ведения бизнеса (такие как обязательства по повторному использованию, защита биоразнообразия и стандарты зеленого строительства), в Эстонии лучше или равны среднему по Европе. Многие респонденты положительно относятся к потенциалу Эстонии в сфере по сокращению выбросов CO².
«53 процентов опрошенных инвесторов готовы рассмотреть возможность инвестирования в Эстонию или планируют здесь расширение, но государство должно приложить большие усилия, чтобы оставаться конкурентоспособным», — сказала Олеся Абрамова, по словам которой для привлечения иностранных инвестиций необходимо держать под контролем затраты на рабочую силу и обеспечивать наличие квалифицированных работников.
Европейское исследование привлекательности 2022 года проводилось в виде онлайн-опроса в феврале и марте этого года. На вопросы о странах Балтии ответили 150 международных инвесторов, принимающих решения.