Елена Скульская: мне стыдно за тех, кому стыдно сейчас говорить на русском языке

Люди, которые предлагают поставить на паузу русскую культуру и общение с ней, хотят погрузить нас всех, для кого русский язык является родным, в искусственную кому, то есть отключить мозг. Мы начали разговор с Евангелия от Иоанна, и Толстой, разбирая его, говорит, что слово — это прежде всего то, что отличает нас от зверей. Если мы отказываемся от своего языка, нас, в конце концов, разжалует зверье. Я бы не хотела быть разжалованной.

- Вы знакомы со многими деятелями эстонской культуры, вы дружили с теми, кого уже нет с нами, с великими умами. Вы общались множество раз с Леннартом Мери. Сегодня, когда вы являетесь сторонницей сохранения и использования русского языка и культуры в Эстонии, каким образом выглядит ваше общение с эстонцами, вашими коллегами по цеху?

- Ничего не изменилось, я по-прежнему перевожу эстонскую поэзию и, к сожалению, нет в живых моего самого любимого поэта Юхана Вийдинга, с которым мы дружили и книгу которого я перевела. И 14 марта, в День эстонского языка, я удостоилась чести читать их на эстонском языке у дворца президента. И действительно, это, может быть, единственный поэт, которого я решаюсь читать на эстонском языке вслух, то есть исполнять.

Мои студенты в театральной студии представляли мой сборник переводов ушедших недавно поэтов, поэтов моего поколения. Они читали их произведения и на эстонском, и на русском. Во всех остальных случаях приходят поэты, которых я перевожу, читают свои произведения на эстонском, а потом мои студенты читают эти произведения на русском. Так что сохранились абсолютно прежние отношения, что было подчеркнуто и на фестивале Prima Vista, в котором участвовала и я, и мои студенты. Мне было очень приятно, что мэр города обратился на пяти языках к собравшимся писателям и, повернувшись к столику, где сидели мы с Александром Генисом, он обратился к нам на русском языке.

На фестивале HeadRead тоже был представлен мой спектакль. Да, в этот раз русские писатели не сочли для себя возможным приехать на HeadRead, хотя их звали. Но как-то они не были уверены в возможности отстоять свое право участвовать в Европейском форуме, ощущали чувство коллективной вины, мучились, страдали. В этом мучительном состоянии они не приехали, но я себя чувствовала так же комфортно среди своих товарищей и коллег, которые не сомневаются в моей позиции.