В эфире передачи «Гражданин М» сегодня в 15:00 писательница Елена Скульская. Речь пойдет о том, ответственна ли культура за зло, которое творят ее носители, и возможно ли отделить великие ценности русской культуры от тех, кто, ими размахивая, сеют вражду и творят насилие. Ведущий передачи – Сергей Метлев.
«Гражданин М»: с Еленой Скульской о том, как спасти душу русской культуры
«Гражданин М»: с Еленой Скульской о том, как спасти душу русской культуры
Елена Скульская – выдающаяся писательница, поэтесса и драматург, которую связывает дружба со многими представителями эстонского и русского культурного сообщества. Скульская многократно заявляла о том, что сохранение связи с достойными представителями русской культуры и вера в способность культуры исцелять и останавливать зло – это то, что действительно помогает оставаться человеком.
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