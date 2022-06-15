«Гражданин М»: с Еленой Скульской о том, как спасти душу русской культуры

В эфире передачи «Гражданин М» сегодня в 15:00 писательница Елена Скульская. Речь пойдет о том, ответственна ли культура за зло, которое творят ее носители, и возможно ли отделить великие ценности русской культуры от тех, кто, ими размахивая, сеют вражду и творят насилие. Ведущий передачи – Сергей Метлев.