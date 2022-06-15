На WRC Rally Estonia зрителей ожидает яркое шоу, гонки и новое поколение гибридных автомобилей

«Я с нетерпением жду появления гибридных автомобилей Rally1 в Эстонии. По сравнению с прошлым годом изменилось то, что все команды производителей выиграли как минимум один этап до приезда в Эстонию. Rally Estonia будет еще более захватывающим, потому что все автомобили имеют потенциал для победы здесь. Опыт предыдущих лет показал, что Отт и Мартин являются самыми сильными гонщиками на домашних дорогах, и, вероятно, им будут противостоять победители прошлого года Калле Рованпера/Йонне Халттунен и Крейг Брин/Пол Нейгл, которые в двух последних случаях финишировали на подиуме в Эстонии. В дополнение к классу WRC, в WRC2 и JWRC с Эгоном Кауром, Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом наверняка будет царить атмосфера азарта.

«В этом году, в третий раз, мы собрали в единое целое все лучшие практики прошлого, которые уже раньше понравились участникам, командам и зрителям. Мы вернули стартовый и финишный подиум в самое сердце города, на Ратушную площадь Тарту, а финишный этап Power Stage на этот раз будет завершаться у живописных озер Лейго, на острове самого большого из них будет установлен подиум, где мы наградим лучших в зачете по очкам. Для зрителей в этом году мы подготовили около 80 различных зрительских зон, логически разделенных на различные категории. Хотя в этом году связанные с коронавирусом ограничения исчезли, мы также сохранили новые дополнительные возможности для просмотра классических ралли, с большими светодиодными экранами на сценах, которые позволят вести прямую трансляцию WRC All Live, в дополнение к трансляциям происходящего на трассе. Отличное выступление Отта и Мартина на острове Сардиния показывает, что Hyundai удалось заставить автомобили хорошенько разгоняться. Они явно конкурентоспособны и являются фаворитами в борьбе за победу на домашних дорогах. Мы также сможем следить за отечественными лидерами в WRC2 и в классе JWRC, который Rally Estonia имеет честь организовывать одним из немногих. Добавьте к этому чемпионат Эстонии, и вы получите четырехдневный раллийный фестиваль для всей семьи!»