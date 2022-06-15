В этом году серия гонок WRC празднует свое 50-летие и для организаторов Rally Estonia большая честь, что данное мероприятие уже третий год подряд входит в календарь чемпионата мира по ралли. После двухлетнего перерыва финишный и стартовый подиум Rally Estonia вернется на уникальную Ратушную площадь Тарту, где 14 июля также состоится церемония открытия с беспрецедентным сценическим шоу на концерте группы 5MIINUST. Третий год подряд Эстонский национальный музей в качестве зоны технического обслуживания будет принимать лучшие раллийные команды мира и организаторов WRC Rally Estonia.
На WRC Rally Estonia зрителей ожидает яркое шоу, гонки и новое поколение гибридных автомобилей
В течение четырех дней участников ожидают 24 гоночных заезда общей протяженностью 313,84 километра. Открывающим этапом ралли станет заезд SS1 Visit Estonia/Tartu 1 длиной 1,66 километра, который пройдет в четверг вечером. Пятничный день начнется в Йыгевамаа и продолжится в направлении Южной Эстонии. Впереди участников ждут техничные и быстрые этапы SS2/6 Пейпсияэре, SS3/7 Муствеэ, SS4/8 Раанитса и SS5/9 Вастсемыйза. В субботу состоятся легендарные скоростные заезды Rally Estonia, в которые включен легендарный трамплин Алакюла, зрительская зона Труута и трасса для ралли-кросса Кульбилоху. В этом году эстонский этап чемпионата мира по ралли завершится на участке SS24 Wolf Power Stage Kambja 2, который также является этапом гонки за очки. Финишировать гонщики будут в Лейго, где на острове посреди самого большого озера будет установлен подиум Power Stage и зрители смогут насладиться церемонией. Помимо участников чемпионата мира по ралли, в этом году в Rally Estonia примут участие также участники чемпионата Эстонии по ралли, которые будут соревноваться в семи специальных этапах.
Для зрителей WRC Rally Estonia в этом году впервые появится возможность увидеть на дорогах страны новое поколение гибридных автомобилей Rally1 (Hyundai i20 N Rally1), которыми управляют чемпионы мира по ралли 2019 года и трехкратные победители Rally Estonia Отт Тянак и Мартин Ярвеоя.
Организаторы подготовили более 70 различных зрительских зон, разделенных на три категории – Arena, Area и Spot. У фанатов ралли есть возможность выбрать один из 14 видов билетов, каждый точно найдет подходящий для себя: четырехдневный паспорт болельщика, дневной билет, четырехдневный ВИП-паспорт болельщика, и дневные ВИП-билеты.
Паспорт болельщика и дневные билеты на ралли WRC Rally Estonia продаются в электронном магазине Rally Estonia.
Помимо скоростных заездов, в этом году впервые зрители гонок смогут посетить территорию Эстонского национального музея, чтобы увидеть, как лучшие команды мира, их механики, инженеры и многие другие работают в парке технического обслуживания. Вечером в день гонки публика, собравшаяся в парке технического обслуживания, сможет посмотреть сессию TOP3 Meet the Crews, которую проведет Ребекка Уильямс, известная всем поклонникам ралли по программе WRC All Live.
Стартовому подиуму WRC Rally Estonia будет предшествовать церемония открытия, которая начнется 14 июля в 18:00. Участие будут принимать лучшие артисты Эстонии. Первая гоночная машина пересечет стартовый подиум в 18:30, после чего в 20:38 на территории поместья Раади стартует заезд SSS1 Visit Estonia/Tartu 1. Те, кто не сможет отправиться в Раади, могут посмотреть начало гонок на большом светодиодном экране на Ратушной площади в Тарту. Первый день WRC Rally Estonia уникальным шоу завершит группа 5MIINUST. Концерт начнется на Ратушной площади города Тарту в 22:30.
Всю необходимую информацию о WRC Rally Estonia можно найти здесь , а в конце июня в продажу на заправочные станции Circle K поступит официальный журнал WRC Rally Estonia, в котором вы найдете много интересных статей, а также информацию о зонах для зрителей, истории об участниках и многое другое.
Директор WRC Rally Estonia Урмо Аава:
«Я с нетерпением жду появления гибридных автомобилей Rally1 в Эстонии. По сравнению с прошлым годом изменилось то, что все команды производителей выиграли как минимум один этап до приезда в Эстонию. Rally Estonia будет еще более захватывающим, потому что все автомобили имеют потенциал для победы здесь. Опыт предыдущих лет показал, что Отт и Мартин являются самыми сильными гонщиками на домашних дорогах, и, вероятно, им будут противостоять победители прошлого года Калле Рованпера/Йонне Халттунен и Крейг Брин/Пол Нейгл, которые в двух последних случаях финишировали на подиуме в Эстонии. В дополнение к классу WRC, в WRC2 и JWRC с Эгоном Кауром, Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом наверняка будет царить атмосфера азарта.
Каур и Линнамяэ уже показали приличную скорость в серии WRC в этом году, как и Вирвес. Все они способны побороться за победу в классе на домашних дорогах.
Помимо вышеупомянутых, на домашний этап чемпионата мира зарегистрировано еще несколько эстонских команд, за которых можно будет громко поболеть на трассе».
Коммерческий директор WRC Rally Estonia Тармо Хыбе:
«В этом году, в третий раз, мы собрали в единое целое все лучшие практики прошлого, которые уже раньше понравились участникам, командам и зрителям. Мы вернули стартовый и финишный подиум в самое сердце города, на Ратушную площадь Тарту, а финишный этап Power Stage на этот раз будет завершаться у живописных озер Лейго, на острове самого большого из них будет установлен подиум, где мы наградим лучших в зачете по очкам. Для зрителей в этом году мы подготовили около 80 различных зрительских зон, логически разделенных на различные категории. Хотя в этом году связанные с коронавирусом ограничения исчезли, мы также сохранили новые дополнительные возможности для просмотра классических ралли, с большими светодиодными экранами на сценах, которые позволят вести прямую трансляцию WRC All Live, в дополнение к трансляциям происходящего на трассе. Отличное выступление Отта и Мартина на острове Сардиния показывает, что Hyundai удалось заставить автомобили хорошенько разгоняться. Они явно конкурентоспособны и являются фаворитами в борьбе за победу на домашних дорогах. Мы также сможем следить за отечественными лидерами в WRC2 и в классе JWRC, который Rally Estonia имеет честь организовывать одним из немногих. Добавьте к этому чемпионат Эстонии, и вы получите четырехдневный раллийный фестиваль для всей семьи!»