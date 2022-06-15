Движение по технической полосе Лаагна-теэ запрещено.

«Мы заметили, что некоторые жители используют асфальтобетонное покрытие на технических полосах в качестве пешеходной дороги. Управа района Ласнамяэ просит не делать этого, поскольку полосы предназначены для того, чтобы куски крошащегося плитняка не падали на проезжую часть. Поэтому передвигаться по этим полосам очень опасно», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Связанные с установкой освещения работы были проведены в направлении из города от моста Илвесэ до моста Смуули, и в направлении к центру города от моста Варраку до моста Смуули.