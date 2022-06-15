Hа Лаагна-теэ завершилась реконструкция освещения. В ходе работ были установлены новые фонари, фонарные столбы и подземные кабели. Также завершились работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на тротуарах и технических полосах.
Движение по технической полосе Лаагна-теэ запрещено
«Мы заметили, что некоторые жители используют асфальтобетонное покрытие на технических полосах в качестве пешеходной дороги. Управа района Ласнамяэ просит не делать этого, поскольку полосы предназначены для того, чтобы куски крошащегося плитняка не падали на проезжую часть. Поэтому передвигаться по этим полосам очень опасно», - сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Связанные с установкой освещения работы были проведены в направлении из города от моста Илвесэ до моста Смуули, и в направлении к центру города от моста Варраку до моста Смуули.
Длина всего объекта 2х4км. Это второй этап реконструкции внешнего освещения главных улиц Таллинна. Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Строительные работы выполняет AS Elektritsentrum.