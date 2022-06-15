Идеи ⟩ Камин в ванной? Почему бы нет!

Читаем описание какой-нибудь квартиры: если кухня, то роскошная, а гостиная — с уникальным дизайном… Ванная комната чаще характеризуется такими словами, как аскетизм, минимализм, простота и практичность. Вау-эффект отсутствует у большинства ванных комнат, так уж сложилось.

Часто это чисто практическое пространство, но из-за пандемии ему стали уделять больше внимания. Люди подолгу находились дома и стали критически относиться к своему быту. Внезапно обнаружилось, что ванная выглядит некрасиво, неуютно или просто обыкновенно. А хотелось бы иметь домашний спа или просто, умиротворяющий райский уголок.

Есть много различных способов вдохнуть новую жизнь в это пространство. Компания Showers To You провела небольшое исследование, чтобы найти одну из тенденций, которая больше всего вдохновляет. Их работа окупилась, и, судя по данным, собранным в социальных сетях, в создании привлекательного интерьера ванной комнаты вырисовывается, как это не удивительно, признанный лидер — камин.