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US Open допустил российских и белорусских теннисистов на соревнования. Под нейтральным флагом

rus.postimees.ee
US Open допустил российских и белорусских теннисистов на соревнования. Под нейтральным флагом
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Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: SANDER KONING/EPA

Пресс-служба турнира сообщает, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в US Open под нейтральным флагом.

«Мы понимаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, влияющими на их решения. Отталкиваясь от своих собственных обстоятельств, USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении US Open.

Напомним, что в апреле на Уимблдоне разгорелся скандал – организаторы в связи с ситуациенй в Украине отказались допускать на соревнования спортсменов из России и Белоруссии даже в нейтральном статусе.

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