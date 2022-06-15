Пресс-служба турнира сообщает, что российские и белорусские теннисисты смогут принять участие в US Open под нейтральным флагом.
US Open допустил российских и белорусских теннисистов на соревнования. Под нейтральным флагом
US Open допустил российских и белорусских теннисистов на соревнования. Под нейтральным флагом
«Мы понимаем, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, влияющими на их решения. Отталкиваясь от своих собственных обстоятельств, USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении US Open.
Напомним, что в апреле на Уимблдоне разгорелся скандал – организаторы в связи с ситуациенй в Украине отказались допускать на соревнования спортсменов из России и Белоруссии даже в нейтральном статусе.