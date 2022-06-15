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Воры-гастролеры вновь терроризируют город? Местные жители устроили погоню за преступниками

Марко Суурмяги / Sakala
Воры-гастролеры вновь терроризируют город? Местные жители устроили погоню за преступниками
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В ночь, когда местные жители бросились преследовать воров, они позвонили и в полицию, но все-таки ворам удалось скрыться.
В ночь, когда местные жители бросились преследовать воров, они позвонили и в полицию, но все-таки ворам удалось скрыться. Фото: Marko Saarm

В первые минуты понедельника, компания, проводившая время в бане частного дома, заметила, что по городу бродят два подозрительных типа. В результате погони подозрительным людям удалось скрыться, но они бросили много недавно украденных вещей.

«Бензопилы, электроинструменты и наборы инструментов», - перечислил руководитель группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль предметы, которые выбросили беглецы. На самом деле у воров дела пошли так плохо, что на следующий день поблизости были найдены их собственные вещи, которые они потеряли при побеге.

Отдыхавшие в бане преследовали воров по городу, заметили, что те пытаются скрыться, и вызвали на помощь полицию, но поймать их не удалось. Воры передвигались по городу пешком, и полиция была уверена, что они не скрылись по шоссе Валга-Уулу. Это заставило посмотреть в сторону Латвии, откуда на протяжении многих лет в Мыйзакюла приезжало большое количество так называемых воров-гастролеров.

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