В первые минуты понедельника, компания, проводившая время в бане частного дома, заметила, что по городу бродят два подозрительных типа. В результате погони подозрительным людям удалось скрыться, но они бросили много недавно украденных вещей.
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Воры-гастролеры вновь терроризируют город? Местные жители устроили погоню за преступниками
Воры-гастролеры вновь терроризируют город? Местные жители устроили погоню за преступниками
«Бензопилы, электроинструменты и наборы инструментов», - перечислил руководитель группы по ведению производств Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль предметы, которые выбросили беглецы. На самом деле у воров дела пошли так плохо, что на следующий день поблизости были найдены их собственные вещи, которые они потеряли при побеге.