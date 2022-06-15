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Эстонские спринтеры на подъеме: Назаров улучшил личный рекорд

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Эстонские спринтеры на подъеме: Назаров улучшил личный рекорд
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Карл Эрик Назаров.
Карл Эрик Назаров. Фото: Tairo Lutter

На соревнованиях в Чехии наш легкоатлет Карл Эрик Назаров улучшил личный рекорд в стометровке до 10,34 секунды.

Он улучшил показатель на пять сотых секунды. 23-летний спринтер поднялся в рейтинговой таблице Эстонии всех времен на третье место. Быстрее него лишь Марек Нийт (10,19) и Арго Голберг (10,28).

Для выполнения нормы стометровки чемпионата мира (10,05) понадобится очень большое везение. Но Назаров настроен позитивно и надеется, что за океаном ему могли бы помочь рейтинговые очки. Норма чемпионата Европы на стометровке – 10,16.

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