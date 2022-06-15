Эстонские спринтеры на подъеме: Назаров улучшил личный рекорд

Он улучшил показатель на пять сотых секунды. 23-летний спринтер поднялся в рейтинговой таблице Эстонии всех времен на третье место. Быстрее него лишь Марек Нийт (10,19) и Арго Голберг (10,28).

Для выполнения нормы стометровки чемпионата мира (10,05) понадобится очень большое везение. Но Назаров настроен позитивно и надеется, что за океаном ему могли бы помочь рейтинговые очки. Норма чемпионата Европы на стометровке – 10,16.