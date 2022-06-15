С 1 июля в Тарту повысится плата за парковку, время платной парковки продлится в зонах A и B, а парковка в зоне A станет платной и по субботам.
В Тарту существенно повысится стоимость парковки
Вице-мэр Раймонд Тамм пояснил, что изменения связаны с высокой загруженностью платной парковки. «Повышение платы за парковку позволит сократить длительные парковки и таким образом оставить больше парковочных мест для краткосрочных», — уточнил Тамм.
Плата за парковку повышается 2 до 3 евро в час в зоне A и с 1 до 1,5 евро в час в зоне B. В зонах A и В изменится оплата парковки на один, на три месяца и на год. Новые цены в зоне А составят: один месяц - 120 евро, три месяца - 300 евро и один год - 1200 евро, а в зоне B составят за месяц 60 евро, за три месяца 150 евро и за год 600 евро.
В связи с высокой загруженностью парковки время платной парковки в зонах А и Б будет продлено на один час в будние дни (до 19 часов). Парковка в зоне А также будет платной по субботам с 11 до 17 часов.
В зонах A и B отменяется однодневная плата за парковку. Время бесплатной парковки по-прежнему составляет 15 минут в зоне A и 90 минут в зоне B. Чтобы воспользоваться бесплатным временем парковки, начало парковки должно быть указано паркоматом или написано на бумаге, при покупке билета в парковочном автомате бесплатное время автоматически прибавляется к времени окончания билета.
В зоне C стоимость и время парковки останутся прежними.
В конце этой недели в почтовые ящики жителей Тарту поступят информационные листки с разъяснением о плате за парковку в Тарту с 1 июля, изменениях стоимости проезда в автобусах и стоимости пользования велосипедами.