В Тарту существенно повысится стоимость парковки

Вице-мэр Раймонд Тамм пояснил, что изменения связаны с высокой загруженностью платной парковки. «Повышение платы за парковку позволит сократить длительные парковки и таким образом оставить больше парковочных мест для краткосрочных», — уточнил Тамм.

Плата за парковку повышается 2 до 3 евро в час в зоне A и с 1 до 1,5 евро в час в зоне B. В зонах A и В изменится оплата парковки на один, на три месяца и на год. Новые цены в зоне А составят: один месяц - 120 евро, три месяца - 300 евро и один год - 1200 евро, а в зоне B составят за месяц 60 евро, за три месяца 150 евро и за год 600 евро.

В связи с высокой загруженностью парковки время платной парковки в зонах А и Б будет продлено на один час в будние дни (до 19 часов). Парковка в зоне А также будет платной по субботам с 11 до 17 часов.

В зонах A и B отменяется однодневная плата за парковку. Время бесплатной парковки по-прежнему составляет 15 минут в зоне A и 90 минут в зоне B. Чтобы воспользоваться бесплатным временем парковки, начало парковки должно быть указано паркоматом или написано на бумаге, при покупке билета в парковочном автомате бесплатное время автоматически прибавляется к времени окончания билета.

В зоне C стоимость и время парковки останутся прежними.