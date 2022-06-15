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Наличные, кроссовки и вид на жительство – стартовый пакет для пересечения российской границы

Полина Клочко
Наличные, кроссовки и вид на жительство – стартовый пакет для пересечения российской границы
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Российские студенты, обучающиеся в Эстонии, перестали пользоваться прямым рейсом из Таллина в Санкт-Петербург, предпочитая более дешевый вариант добраться до Санкт-Петербурга: сначала студенты добираются на автобусе в Нарву, где пересекают границу пешком, потом едут из Ивангорода на автобусах российских компаний или на машинах со своими близкими, которые приезжают за ними.
Российские студенты, обучающиеся в Эстонии, перестали пользоваться прямым рейсом из Таллина в Санкт-Петербург, предпочитая более дешевый вариант добраться до Санкт-Петербурга: сначала студенты добираются на автобусе в Нарву, где пересекают границу пешком, потом едут из Ивангорода на автобусах российских компаний или на машинах со своими близкими, которые приезжают за ними. Фото: FOTO: Konstantin Sednev
  • Прямого самолета в Россию нет, единственный вариант – наземный транспорт
  • Цены на автобусные билеты значительно выросли, а также доставляет неудобства обмен валюты
  • Студенты мужского пола, обучающиеся в Эстонии, боятся, что их заставят служить в российской армии

Хотя коронавирусные ограничения были сняты лишь некоторое время назад, ограничения, вызванные украинской войной, теперь препятствуют передвижению между Эстонией и Россией. Перед сбором чемоданов студенты из России должны рассчитать возможную цену поездки, начиная от удвоения стоимости билета до возможного принудительного набора в армию, пишет Postimees.

В конце февраля Эстония запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство в рамках пакета санкций в отношении России. В ответ Россия ограничила доступ эстонских самолетов в свое воздушное пространство. Закрытие авиасообщения побудило российских граждан, проживающих в Эстонии, использовать более традиционный вид транспорта – наземный.

Развязанная Кремлем война в Украине изменила планы поездок российских студентов, обучающихся в Тартуском университете. Из-за возросшей угрозы безопасности студенты, беседовавшие с Postimees, попросили об анонимности.

Дилемма обмена валюты

Приостановка обслуживания Visa и MasterCard является частью ответа на военные действия России в Украине. Проблемы с обменом валюты привели к ситуации, когда страдает личный комфорт.

24-летняя женщина К. не могла перевести всю свою зарплату в евро, поэтому она нашла способ эффективно использовать свои рубли. «Раньше я ездила на Lux Express из Нарвы в Санкт-Петербург, но потом познакомилась с вариантами транспорта в Ивангороде. В данный момент я пересекаю границу пешком, а потом покупаю билет на автобус из Ивангорода в Санкт-Петербург», — пояснила К.

А., 22-летний магистрант, также рассказал о повышении цен на билеты на прямые рейсы, поэтому решил начать пересекать границу пешком.

«В конце февраля стоимость билета на автобус компании «Lux Express» увеличилась вдвое, поэтому я пересекаю границу либо пешком, либо пользуюсь автобусами российских компаний. Альтернативу «Lux Express» предлагают более дешевые российские компании, такие как ПТК», — рассказал магистрант.

О. не пересекал границу с Россией с февраля, опасаясь принудительного набора в армию.

Цена заставила А. задуматься о причинах, по которым стоит совершать поездку в Россию: «Раньше я ездил в Россию каждый месяц, чтобы встретиться с друзьями, но после того, как грянула война, я езжу только по неизбежным делам, связанных с оформлением документов.»

Помимо проблем, связанных с деньгами, мужчины, принявшие участие в опросе, размышляли об опасностях возвращения в Россию. Например, О., 23-летний житель Санкт-Петербурга, с февраля не пересекал границу, опасаясь принудительного набора. «С начала войны я вообще не пересекал границу, потому что боюсь, что меня могут призвать в армию, если будет введено военное положение. Поэтому я пока не готов вернуться в Россию», — сказал О.

Однако А. прокомментировал в социальных сетях сообщения о проверках и допросах на границе. Студент не согласился со слухами и добавил, что никогда не слышал и не видел, чтобы российские пограничники издевались над кем-либо на пограничном переходе.

Единственная новинка — контроль валюты на границе. По законодательству РФ сумма выводимых из страны денег не может превышать 10 000 долларов США. «Когда я сказал, что у меня только 50 евро, пограничник улыбнулся, вот и все», — сказал А.

Переход через реку Нарву

Общий порядок пересечения границы остался прежним. На российской стороне пограничники иногда требуют подтверждение студенческого статуса или проверяют личный багаж. После паспортного контроля пограничники направляются в Нарву, где эстонские пограничники снова проверяют документы.

Однако состав пересекающих границу изменился. И К., и А. говорили, что заметно стали выделяться украинские беженцы. По словам К., она не заметила различий между собственным опытом и порядком пересечения границы беженцами, но А. указал на более длинные разговоры с украинцами.

По законодательству РФ сумма выводимых из страны денег не может превышать 10 000 долларов США.

По словам А., если беженцы ехали на автобусе, они последними проходили российский паспортный контроль. Эстонские пограничники выстраивались в два отдельных ряда и оценивали положение каждой семьи. А. отмечает, что россияне по-прежнему составляют большинство на границе, потому что им не составляет труда пересечь границу.

Однако О. предпочитает альтернативный пограничный переход «Парусинка», чтобы избежать заторов на пограничном переходе «Нарва». Это не является популярным местом пограничного перехода среди россиян, потому что о нем мало кто знает. По словам О., места больше для дальнобойщиков и людей, у которых мало багажа.

Тем не менее «Парусинка» больше подходит для студентов с личным транспортом. О. добавил, что его мать встречает его на российской стороне границы, поэтому такой переход для него быстрее и легче.

Однако другие студенты предпочитают Нарвский пограничный переход из-за его близости.

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