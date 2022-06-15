Наличные, кроссовки и вид на жительство – стартовый пакет для пересечения российской границы

О. не пересекал границу с Россией с февраля, опасаясь принудительного набора в армию.

Цена заставила А. задуматься о причинах, по которым стоит совершать поездку в Россию: «Раньше я ездил в Россию каждый месяц, чтобы встретиться с друзьями, но после того, как грянула война, я езжу только по неизбежным делам, связанных с оформлением документов.»

Помимо проблем, связанных с деньгами, мужчины, принявшие участие в опросе, размышляли об опасностях возвращения в Россию. Например, О., 23-летний житель Санкт-Петербурга, с февраля не пересекал границу, опасаясь принудительного набора. «С начала войны я вообще не пересекал границу, потому что боюсь, что меня могут призвать в армию, если будет введено военное положение. Поэтому я пока не готов вернуться в Россию», — сказал О.

Однако А. прокомментировал в социальных сетях сообщения о проверках и допросах на границе. Студент не согласился со слухами и добавил, что никогда не слышал и не видел, чтобы российские пограничники издевались над кем-либо на пограничном переходе.

Единственная новинка — контроль валюты на границе. По законодательству РФ сумма выводимых из страны денег не может превышать 10 000 долларов США. «Когда я сказал, что у меня только 50 евро, пограничник улыбнулся, вот и все», — сказал А.

Переход через реку Нарву