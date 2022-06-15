Европейский центральный банк созвал сегодня неожиданное кризисное совещание: дела плохи

По данным Financial Times, кризисное заседание состоится сегодня в основном из-за облигаций Италии и других стран, вышедших из-под контроля после решения Центробанка о повышении процентных ставок. По сообщению Financial Times, странам с высокой задолженностью, таким как Италия и Франция, может быть трудно обслуживать свой долг из-за более высокого Euribor, что ставит их в «опасную зону».