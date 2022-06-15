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Европейский центральный банк созвал сегодня неожиданное кризисное совещание: дела плохи

Лийна Лакс
, экономический журналист
Европейский центральный банк созвал сегодня неожиданное кризисное совещание: дела плохи
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Символ евро и флаг Евросоюза: Европейский центральный банк сегодня проводит кризисное заседание
Символ евро и флаг Евросоюза: Европейский центральный банк сегодня проводит кризисное заседание Фото: Foto: WOLFGANG RATTAY/Scanpix

Европейский центральный банк созывает сегодня неожиданное кризисное заседание, чтобы удивить участников рынка, пишет Postimees.

По данным Financial Times, кризисное заседание состоится сегодня в основном из-за облигаций Италии и других стран, вышедших из-под контроля после решения Центробанка о повышении процентных ставок. По сообщению Financial Times, странам с высокой задолженностью, таким как Италия и Франция, может быть трудно обслуживать свой долг из-за более высокого Euribor, что ставит их в «опасную зону».

Доходность итальянских облигаций выросла с начала года, когда ожидалось решение Европейского центрального банка о повышении процентных ставок. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 4%, что является самым высоким показателем со времен коронавируса.

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