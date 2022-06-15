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Кармо Кури утвержден в должности старейшины Нымме

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Кармо Кури утвержден в должности старейшины Нымме
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Кармо Кури.
Кармо Кури. Фото: Mihkel Maripuu

Таллиннская горуправа утвердила Кармо Кури в должности старейшины Нымме с сегодняшнего дня, 15 июня, на срок полномочий нынешнего состава горуправы.

Районный совет Нымме 8 июня обсудил предложение мэра Таллинна назначить на должность старейшины Нымме Кармо Кури. На собрании районного совета кандидатура Кармо Кури в качестве старейшины района была утверждена.

Кармо Кури работал в Ныммеской районной управе с 2011 года на различных должностях в области городского хозяйства. В 2017 году он возглавил отдел городского хозяйства, а в марте 2018 года стал заместителем старейшины района.

Кармо Кури получил степень бакалавра в Таллиннском университете по специальности организации рекреации, он продолжает обучение в магистратуре Таллиннского технического университета по специальности управления и инноваций в публичном секторе.

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