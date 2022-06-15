На проходившем 11 и 12 июня в Люксембурге турнире мирового рейтинга по таэквондо (G2) наши спортсмены завоевали три золотых и одну серебряную медаль.
Эстонские таэквондисты собрали урожай медалей
Эстонские таэквондисты собрали урожай медалей
В соревнованиях принимало участие почти 800 спортсменов, нашу страну представляли шесть дзюдоистов, а также один представитель Украины.
Тренер наших спортсменов Александр Галактионов очень доволен результатами.
Золотые медали и 20 олимпийских баллов получили Александр Мускевич, Даниил Хаммерман и Грегор Аррас. Серебро у Ильи Волгина.
Особого внимания заслуживает то, что по итогам соревнований Александр Мускевич в своей весовой категории вошел в топ 10 таблицы мирового рейтинга.
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