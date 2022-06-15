Эстонские таэквондисты собрали урожай медалей

В соревнованиях принимало участие почти 800 спортсменов, нашу страну представляли шесть дзюдоистов, а также один представитель Украины.

Тренер наших спортсменов Александр Галактионов очень доволен результатами.

Золотые медали и 20 олимпийских баллов получили Александр Мускевич, Даниил Хаммерман и Грегор Аррас. Серебро у Ильи Волгина.