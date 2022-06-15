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Эстонские таэквондисты собрали урожай медалей

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Эстонские таэквондисты собрали урожай медалей
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Команда таэквондистов.
Команда таэквондистов. Фото: Spordiklubi Idablokk MTÜ

На проходившем 11 и 12 июня в Люксембурге турнире мирового рейтинга по таэквондо (G2) наши спортсмены завоевали три золотых и одну серебряную медаль.

В соревнованиях принимало участие почти 800 спортсменов, нашу страну представляли шесть дзюдоистов, а также один представитель Украины.

Тренер наших спортсменов Александр Галактионов очень доволен результатами.

Золотые медали и 20 олимпийских баллов получили Александр Мускевич, Даниил Хаммерман и Грегор Аррас. Серебро у Ильи Волгина.

Особого внимания заслуживает то, что по итогам соревнований Александр Мускевич в своей весовой категории вошел в топ 10 таблицы мирового рейтинга.

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