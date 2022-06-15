Венгрия и Германия разгромили Англию и Италию в матчах Лиги наций UEFA

Встреча группы 3 элитного дивизиона A между англичанами и венграми прошла во вторник в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Роланд Шаллаи (16-я и 70-я минуты), по одному мячу забили Жолт Надь (80) и Даниэль Газдаг (89). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Джона Стоунза (82).

Команда Германии в параллельном матче разгромила сборную Италии со счетом 5:2 в Мёнхенгладбахе. У победителей дублем отметился Тимо Вернер (68, 69), еще по голу забили Йозуа Киммих (10), Илкай Гюндоган (45) и Томас Мюллер (51). У итальянцев голы забили Вильфред Ньонто (78) и Алессандро Бастони (90+4).