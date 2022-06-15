Полиция применила электрошокер против трех человек

Вечером 12 июня в Таллинне полицейские применили электрошоковое оружие против 22-летней женщины, которая поранила себя ножом и также угрожала полиции. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья.

Вечером 13 июняв волости Ляэне-Харью полиция применила электрошоковое оружие к 63-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который ранил себя ножом. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.

Ночью 14 июня в Тарту полиция применила электрошокер к 47-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который приставил к себе нож и угрожал поранить себя. Медики скорой помощи осмотрели его, он был в порядке и полицейские доставили его в вытрезвитель.

«Эти случаи являются очень хорошим примером того, как использование электрошокового оружия помогло предотвратить трагические последствия как для человека, так и для полиции, — сказал руководитель отдела планирования и специальной подготовки Пыхьяской префектуры Армин Сааритс. - При реагировании на инцидент первоочередное желание полиции всегда — охладить ситуацию, а наш главный инструмент — слова. К сожалению, не всегда удается добиться максимальных результатов мягкими средствами, поэтому сотрудники полиции прошли обучение использованию специального оборудования и оружия для спасения жизней».

Во все этих случаях удалось спасти людей, которые ранили себя ножом или пытались это сделать, а после разрешения ситуации их передали под опеку специалистов, которые оценят, нужна ли им и какая дополнительная помощь.