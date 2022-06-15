За последние три дня полицейские по всей Эстонии трижды применили электрошоковое оружие, чтобы спасти жизни людей, которые нанесли себе ножевое ранение или пытались это сделать.
Полиция применила электрошокер против трех человек
Вечером 12 июня в Таллинне полицейские применили электрошоковое оружие против 22-летней женщины, которая поранила себя ножом и также угрожала полиции. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья.
Вечером 13 июняв волости Ляэне-Харью полиция применила электрошоковое оружие к 63-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который ранил себя ножом. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.
Ночью 14 июня в Тарту полиция применила электрошокер к 47-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения, который приставил к себе нож и угрожал поранить себя. Медики скорой помощи осмотрели его, он был в порядке и полицейские доставили его в вытрезвитель.
«Эти случаи являются очень хорошим примером того, как использование электрошокового оружия помогло предотвратить трагические последствия как для человека, так и для полиции, — сказал руководитель отдела планирования и специальной подготовки Пыхьяской префектуры Армин Сааритс. - При реагировании на инцидент первоочередное желание полиции всегда — охладить ситуацию, а наш главный инструмент — слова. К сожалению, не всегда удается добиться максимальных результатов мягкими средствами, поэтому сотрудники полиции прошли обучение использованию специального оборудования и оружия для спасения жизней».
Во все этих случаях удалось спасти людей, которые ранили себя ножом или пытались это сделать, а после разрешения ситуации их передали под опеку специалистов, которые оценят, нужна ли им и какая дополнительная помощь.
Полиция стала использовать электрошоковое оружие со второй половины 2018 года, с тех пор электрошокер использовали в общей сложности 38 раз. В 15 случаях полицейские предотвратили нападение с холодным оружием, в семи случаях — нападение с применением физической силы, в 11 случаях — помешали человеку навредить себе. В трех случаях стражи порядка предотвратили нападение собак, в двух случаях — групповое нападение.