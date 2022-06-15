Весной 2022 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) измерял зону покрытия и скорость мобильного интернета по всей Эстонии.
Департамент в очередной раз выяснял, у какого мобильного оператора самый быстрый интернет
В каждой сети было проведено более 5600 измерений на расстоянии 3000 км. Измерения, сделанные в основном в дневное время, показали, что самой высокой средней скорости скачивания в 109,8 Мбит/с достигла Elisa, следом шла Telia с показателем 106,4 Мбит/с и Tele2 со скоростью 85,0 Мбит/с.
Сеть Tele2 отличалась лучшей средней скоростью загрузки по сравнению с другими – она была самой высокой в Таллинне (46,3 Мбит/с), а также показала лучший результат по всей Эстонии.
Максимальная скорость в 677 Мбит/с была зарегистрирована TTJA в сети Telia в Вильянди.
По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, недавнее исследование TTJA дает обзор текущего состояния скорости мобильного интернета в Эстонии непосредственно перед распределением диапазона частот 5G по всей Эстонии, а также позволяет выявить узкие места, где на главных магистралях возникают точки пропажи мобильного интернета (т.н. интернет-дыры).
«Распространение сетей 5G по всей Эстонии в значительной мере поможет увеличить скорость мобильного интернета, а также позволяет увидеть, в каких местах у различных поставщиков услуг скорость мобильного интернета падает. В этих местах 5G является одним из нескольких решений. Поэтому в ближайшие дни мы представим общественности более широкий план для обратной связи о том, как обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для пользователей в данных узких местах и по всей Эстонии в целом, используя другие технологии, такие как передача спутниковых данных», — прокомментировал министр Сутть.
По словам генерального директора TTJA Кристи Тальвинг, эти результаты показывают хороший уровень развития сетей 4G, но 5G определенно даст в этом году новый импульс в развитии мобильных сетей. «В настоящее время в TTJA проходит аукцион частотных лицензий 5G, и использование новых частот при предоставлении услуги уже позволит потребителям получить скорость 1 Гбит/с. Это невероятный прирост, вспомним, что 10 лет назад мобильные сети в Эстонии могли предложить скорость около 10 Мбит/с», — сказала Тальвинг.
«К сожалению, в случае мобильной связи также необходимо учитывать природную среду и здания, которые влияют на распространение радиоволн и, следовательно, на качество связи. Улучшение точек доступа находится в центре внимания телекоммуникационных компаний в процессе модернизации своих сетей, поскольку мобильная связь важна для всех нас в повседневной жизни. Скорости, предлагаемые сегодня мобильной связью в Эстонии, неуклонно развиваются из года в год в соответствии с возможностями использования современных мобильных услуг, и выход на рынок 5G только дает толчок к развитию», — добавила Тальвинг.
Часть измерений была проведена в статичном состоянии – в 169 точках по всей Эстонии. В рамках данных измерений сеть Elisa также предлагала наилучшую среднюю скорость скачивания в 162,0 Мбит/с, но не сильно отстала Telia с показателем 153,5 Мбит/с, а также Tele2 с результатом 102,8 Мбит/с.
В движении по Таллинну средние скорости скачивания были: Telia - 138,0, Elisa - 107,3 и Tele2 - 88,2 Мбит/с.
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