Департамент в очередной раз выяснял, у какого мобильного оператора самый быстрый интернет

По словам генерального директора TTJA Кристи Тальвинг, эти результаты показывают хороший уровень развития сетей 4G, но 5G определенно даст в этом году новый импульс в развитии мобильных сетей. «В настоящее время в TTJA проходит аукцион частотных лицензий 5G, и использование новых частот при предоставлении услуги уже позволит потребителям получить скорость 1 Гбит/с. Это невероятный прирост, вспомним, что 10 лет назад мобильные сети в Эстонии могли предложить скорость около 10 Мбит/с», — сказала Тальвинг.

«К сожалению, в случае мобильной связи также необходимо учитывать природную среду и здания, которые влияют на распространение радиоволн и, следовательно, на качество связи. Улучшение точек доступа находится в центре внимания телекоммуникационных компаний в процессе модернизации своих сетей, поскольку мобильная связь важна для всех нас в повседневной жизни. Скорости, предлагаемые сегодня мобильной связью в Эстонии, неуклонно развиваются из года в год в соответствии с возможностями использования современных мобильных услуг, и выход на рынок 5G только дает толчок к развитию», — добавила Тальвинг.

Часть измерений была проведена в статичном состоянии – в 169 точках по всей Эстонии. В рамках данных измерений сеть Elisa также предлагала наилучшую среднюю скорость скачивания в 162,0 Мбит/с, но не сильно отстала Telia с показателем 153,5 Мбит/с, а также Tele2 с результатом 102,8 Мбит/с.