Таллинн инициировал формирование природоохранных зон Астангу и Какумяэ.

«На территории планируемой природоохранной зоны расположены разнообразные лесные сообщества, населенные млекопитающими, птицами и другими видами животных, также там произрастают многие виды растений. Встречаются места обитания видов, относящихся ко II и III категориям защиты видов, таких как дёрен шведский, плаун булавовидный, большой ястреб и желна. На территории находится миграционный коридор перелетных птиц, проходящий через зеленые зоны в западной части Таллинна. Вдоль побережья обнажается крутой уступ песчаника кембрийского периода. Особую ценность с точки зрения образования на тему природы району придают богатство видов, разнообразный ландшафт, элементы, относящиеся к военной истории, имеющие ценность культурного наследия, также это место является подходящим для зимовки находящихся под охраной летучих мышей», - пояснил Сильянов.

В 2021 году в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства было представлено предложение создать в природной зоне Какумяэ заповедник. В декабре того же года были получены результаты экспертизы, проведенной по заказу департамента для определения обоснованности образования заповедника. Экспертизу провели эксперты OÜ Elusloodus, которые пришли к выводу, что основания, указанные в законе об охране природы, имеются и предложение о формировании природоохранной зоны обоснованы.

Предложение о создании государственной природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла поступило от государственного Департамента окружающей среды в 2010 году. Восемь лет спустя Министерство окружающей среды и Департамент окружающей среды решили отказаться от планов по созданию природоохранной зоны и сформировать небольшую зону постоянного местообитания для защиты видов I и II категории. Решение было реализовано в июне 2021 года, но под охрану попали только места зимовки летучих мышей, относящихся ко II категории охраны видов, а также три вида растений категорий I и II. В марте 2021 года в Таллиннскую городскую управу поступило предложение о взятии территории Астангу-Мяэкюла под охрану на уровне местного самоуправления, подкрепленное 45 подписями. По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства с мая по октябрь 2021 года проводилась экспертная оценка обоснованности предложения.

С документами, касающимися формирования обеих природоохранных зон, можно ознакомиться с 1 июля по 15 августа 2022 года в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства (Мюнди, 2) и в районной управе Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/1), а также на вэб-странице города (на эстонском): Астангу-Мяэкюла; Какумяэ.