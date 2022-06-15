Ср, 15.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Слишком большой счет за воду? Потребители требуют от Tallinna Vesi более 11 миллионов евро

Лийна Лакс
Слишком большой счет за воду? Потребители требуют от Tallinna Vesi более 11 миллионов евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вода. Фото иллюстративное.
Вода. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes / Postimees

Компания Tallinna Vesi проинформировала биржу, что люди, которые обратились в суд из-за переплат по счетам за воду, требуют от предприятия еще большую сумму, чем раньше, передает Postimees.

Tallinna Vesi сообщила о новых поворотах в судебном споре между OÜ Salinee и Tallinna Vesi. Компания OÜ Salinee в ноябре 2021 года подала иск против водоканала о возмещении якобы переплат за услугу водоснабжения, в рамках этого же производства было подано ходатайство об увеличении искового требования.

За Salinee стоят юристы, которые в 2011–2019 годах собирали против Tallinna Vesi требования от разных лиц. Если изначально с Tallinna Vesi требовали семь миллионов евро, теперь основное требование увеличилось на 4,4 миллиона евро, так что всего с водоканала требуют 11,4 миллиона евро. К этому добавляются пени.

По данным Tallinna Vesi, производство в суде первой инстанции находится в начальной стадии, заседаний еще не было. В оповещении для биржи компания заявила, что все сделала правильно, иск необоснованный и она оспорит его.

По оценке Tallinna Vesi, судебное разбирательство не влияет напрямую на финансовые результаты компании или стоимость ценных бумаг.

Ключевые слова
Наверх