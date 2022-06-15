Компания Tallinna Vesi проинформировала биржу, что люди, которые обратились в суд из-за переплат по счетам за воду, требуют от предприятия еще большую сумму, чем раньше, передает Postimees.
Слишком большой счет за воду? Потребители требуют от Tallinna Vesi более 11 миллионов евро
Tallinna Vesi сообщила о новых поворотах в судебном споре между OÜ Salinee и Tallinna Vesi. Компания OÜ Salinee в ноябре 2021 года подала иск против водоканала о возмещении якобы переплат за услугу водоснабжения, в рамках этого же производства было подано ходатайство об увеличении искового требования.
За Salinee стоят юристы, которые в 2011–2019 годах собирали против Tallinna Vesi требования от разных лиц. Если изначально с Tallinna Vesi требовали семь миллионов евро, теперь основное требование увеличилось на 4,4 миллиона евро, так что всего с водоканала требуют 11,4 миллиона евро. К этому добавляются пени.
По данным Tallinna Vesi, производство в суде первой инстанции находится в начальной стадии, заседаний еще не было. В оповещении для биржи компания заявила, что все сделала правильно, иск необоснованный и она оспорит его.
По оценке Tallinna Vesi, судебное разбирательство не влияет напрямую на финансовые результаты компании или стоимость ценных бумаг.