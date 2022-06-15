Слишком большой счет за воду? Потребители требуют от Tallinna Vesi более 11 миллионов евро

Tallinna Vesi сообщила о новых поворотах в судебном споре между OÜ Salinee и Tallinna Vesi. Компания OÜ Salinee в ноябре 2021 года подала иск против водоканала о возмещении якобы переплат за услугу водоснабжения, в рамках этого же производства было подано ходатайство об увеличении искового требования.

За Salinee стоят юристы, которые в 2011–2019 годах собирали против Tallinna Vesi требования от разных лиц. Если изначально с Tallinna Vesi требовали семь миллионов евро, теперь основное требование увеличилось на 4,4 миллиона евро, так что всего с водоканала требуют 11,4 миллиона евро. К этому добавляются пени.

По данным Tallinna Vesi, производство в суде первой инстанции находится в начальной стадии, заседаний еще не было. В оповещении для биржи компания заявила, что все сделала правильно, иск необоснованный и она оспорит его.