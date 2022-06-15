Сегодня сеть заправочных станций Circle K подняла цены на моторное топливо. Литр дизельного топлива 2,089 евро.
Circle K поднял цены на новый рекордный уровень
Circle K поднял цены на новый рекордный уровень
Это является историческим рекордом, с которыми продавцы топлива играются уже несколько недель.
Читатель прислал фото, по которому видно, как продавцы манипулируют ценами: они могут различаться на заправках, расположенных на одном перекрестке. Circle K уже поднял цены до рекордного уровня, а на расположенных рядом Neste и Olerex их еще не изменили.
Ключевые слова