Ср, 15.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Circle K поднял цены на новый рекордный уровень

rus.postimees.ee
Circle K поднял цены на новый рекордный уровень
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Цена на топливо на заправке Circle K 15 июня 2022 года.
Цена на топливо на заправке Circle K 15 июня 2022 года. Фото: Lugeja foto

Сегодня сеть заправочных станций Circle K подняла цены на моторное топливо. Литр дизельного топлива 2,089 евро.

Это является историческим рекордом, с которыми продавцы топлива играются уже несколько недель.

Читатель прислал фото, по которому видно, как продавцы манипулируют ценами: они могут различаться на заправках, расположенных на одном перекрестке. Circle K уже поднял цены до рекордного уровня, а на расположенных рядом Neste и Olerex их еще не изменили.

Ключевые слова
Наверх