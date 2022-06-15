Смертная казнь нависла над Украиной

На днях британские подданые Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, были приговорены к смертной казни верховным судом так называемой ДНР. Их обвинили в совершение преступлений группой лиц, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственном захвате, наемничестве.