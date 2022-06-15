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Смертная казнь нависла над Украиной

rus.postimees.ee
Смертная казнь нависла над Украиной
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Фото: scanpix.ee

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин призвал сохранить смертную казнь на территории ДНР. Ему иронично порекомендовали сделать то же и в России.

На днях британские подданые Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим, воевавшие на стороне Украины, были приговорены к смертной казни верховным судом так называемой ДНР. Их обвинили в совершение преступлений группой лиц, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственном захвате, наемничестве.

Британцы сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, марокканец сдался в плен в Волновахе в марте.

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