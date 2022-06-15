Пьяный водитель попал в ДТП: автомобиль перевернулся посреди города

В 5.42 в полицию поступило сообщение, что по Курессааре передвигается водитель с опасным стилем вождения. Оперативный дежурный Курессаареского отделения полиции Рюнно Курм уточнил, что иногда автомобиль вовсе ехал по встречной полосе.

С учетом стиля вождения у очевидцев были основания полагать, что водитель может быть пьян, добавил Курс.

В итоге водитель на своем серебристо-сером Mitsubishi на круговом перекрестке Таллинн-Смуули въехал в бордюр, потом в дерево, повредил зеленую зону и фонарный столб. Автомобиль перевернулся через крышу.

В госпитализации водитель не нуждался, других людей в машине не было, никто больше не пострадал.

Было установлено, что 60-летний водитель находился в состоянии криминального алкогольного опьянения. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.

«Мы благодарим бдительных людей, которые сообщили на номер 112 о водителе с опасным стилем вождения», - сказал Курм.

Полиция напоминает всем, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. Перед тем, как сесть за руль, надо убедиться в своей трезвости. Допускать до вождения также нельзя друга или знакомого с признаками опьянения.

«Если разумный разговор не помогает, а человек все еще хочет сесть за руль после употребления алкоголя, позвоните по номеру 112 и сообщите об этом», — сказал полицейский Курм.