Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 80-летней женщины

Сегодня около 9.30 Ирина ушла из своей квартиры на улице Юмера и не вернулась. У пожилой женщины проблемы с памятью, поэтому ей бывает непросто найти обратную дорогу без посторонней помощи.

Приметы Ирины: рост около 155 см, полного телослодения, седые волосы. Женщина носит очки. Из дома она ушла в голубой ночной рубашке и серой куртке. На ногах была обувь черного цвета, а на голове черный берет.