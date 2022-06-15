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Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 80-летней женщины

rus.postimees.ee
Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 80-летней женщины
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Tallinnas kadunuks jäänud 80-aastane Irina.
Tallinnas kadunuks jäänud 80-aastane Irina. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в поисках 80-летней Ирины, которая покинула свой дом в столичном районе Ласнамяэ и не вернулась.

Сегодня около 9.30 Ирина ушла из своей квартиры на улице Юмера и не вернулась. У пожилой женщины проблемы с памятью, поэтому ей бывает непросто найти обратную дорогу без посторонней помощи.

Приметы Ирины: рост около 155 см, полного телослодения, седые волосы. Женщина носит очки. Из дома она ушла в голубой ночной рубашке и серой куртке. На ногах была обувь черного цвета, а на голове черный берет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об Ирине, просят звонить по номеру 112.

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