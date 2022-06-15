Ср, 15.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Цена на природный газ вновь совершила резкий скачок

Эркки Эрилайд
Цена на природный газ вновь совершила резкий скачок
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Nord Streami gaasijuhe Saksamaal.
Nord Streami gaasijuhe Saksamaal. Фото: Hannibal Hanschke

Цены на фьючерсы на голландской газовой бирже TTF снова поднялись выше отметки в 100 евро за мегаватт-час после того, как российский энергетический гигант «Газпром» объявил во вторник, что сократит ежедневные поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» более чем на 40 процентов, пишет Postimees.

До этого цены финансовых операций TTF на следующий месяц падали с середины мая, несмотря на российские санкции, запрещающие продажу газа операторам ряда стран, которые отказались платить за него в рублях. В прошлом месяце цены колебались в пределах 77-85 евро за МВтч, что почти на пятую часть ниже, чем раньше.

Однако вчера вечером цены снова быстро выросли до более чем 95 евро, а сегодня утром - до более чем 100 евро за МВтч.

Российский энергетический гигант «Газпром» объявил во вторник, что сократит ежедневные поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» в связи с «ремонтом» компрессорного оборудования немецкой компании Siemens.

«Поставки газа по газопроводу «Северный поток» в настоящее время могут быть предложены в объеме до 100 млн кубометров в сутки», — сообщил «Газпром» в соцсети Telegram, добавив, что в перспективе ожидаемый суточный объем составляет 167 млн ​​кубометров.

Из-за задержки с возвратом оборудования Siemens на компрессорной станции «Портовая» под Выборгом в настоящее время работают только три газоперекачивающих агрегата, добавили в «Газпроме».

Ключевые слова
Наверх