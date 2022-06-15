Цена на природный газ вновь совершила резкий скачок

До этого цены финансовых операций TTF на следующий месяц падали с середины мая, несмотря на российские санкции, запрещающие продажу газа операторам ряда стран, которые отказались платить за него в рублях. В прошлом месяце цены колебались в пределах 77-85 евро за МВтч, что почти на пятую часть ниже, чем раньше.

Однако вчера вечером цены снова быстро выросли до более чем 95 евро, а сегодня утром - до более чем 100 евро за МВтч.

Российский энергетический гигант «Газпром» объявил во вторник, что сократит ежедневные поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» в связи с «ремонтом» компрессорного оборудования немецкой компании Siemens.

«Поставки газа по газопроводу «Северный поток» в настоящее время могут быть предложены в объеме до 100 млн кубометров в сутки», — сообщил «Газпром» в соцсети Telegram, добавив, что в перспективе ожидаемый суточный объем составляет 167 млн ​​кубометров.