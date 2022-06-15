Каллас посоветовала Ратасу уйти в отставку с поста спикера Рийгикогу

Отвечая на вопрос Эрнитса, Каллас пояснила, что для парламентского порядка свойственно, что премьер-министр имеет право вносить предложение президенту об отставке министров. Она подчеркнула, что канцлер юстиции Юлле Мадизе также заявила, что это законно.

«У нас уже были такие ситуации. Было точно такое же правительство меньшинства», — добавила Каллас.

Она сказала, что не понимает, почему одна партия в правительственном союзе говорит, что хочет быть в союзе, но в то же время придумывают что-то еще. «Я сделала так, что если обе стороны признают, что эти отношения не работают в форме коалиции, мы прекратим их, сформируем новую коалицию, а пока у нас будет правительство меньшинства», — сказала Каллас.

«Как члены парламента, у вас есть очень хорошая возможность, в соответствии с Конституцией, выразить мне недоверие и снять меня с поста, если вам не подходит совместное наличие этого большинства в парламенте», — добавила она.

«По сути, единственный вопрос для меня — это спикер Рийгикогу, которого, например, вы не можете убрать, если изменится большинство в парламенте. Может быть, он мог бы уйти в отставку», — предположила Каллас.