Штраф до 50 000 евро: EKRE предлагает внести поправки в Закон о языке

По словам члена Рийгикогу Анти Пооламетса, передавшего проект, необходимо повысить ставки штрафов, поскольку уплата существующих символических штрафов для некоторых предприятий проще, чем соблюдение языковых требований.

«Санкция, предусмотренная законом, должна быть ощутима для юридических лиц. Если это компания с большим оборотом, штрафы в несколько сотен или несколько тысяч евро не заставят их соблюдать закон», — пояснил Пооламетс.

До сих пор работодатель за невыполнение требований к знанию языка мог быть наказан штрафом в размере 3200 евро, но согласно проекту EKRE размер штрафа для юридического лица увеличится до 50 000 евро.

В случае компании с годовым оборотом не менее пяти миллионов евро штраф устанавливается в размере до пяти процентов от оборота.

Нарушение требований по использованию эстонского языка при обслуживании потребителей влечет за собой штраф в размере до 50 000 евро вместо нынешних 1300 евро.

Законопроект предоставляет возможность наложения запрета на деятельность компании в случае систематического нарушения Закона о языке.

По словам Анти Пооламетса, принятие законопроекта в качестве закона поможет лучше защитить эстонский язык как в частном, так и в государственном секторах.