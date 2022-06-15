С тренером Анастасии Таталиной не продлили контракт после скандала с фристайлисткой

«С нами не стали продлевать контракты, обоснований предъявлено не было, нас никто ни о чём не спрашивал. Связано ли это решение с делом Таталиной? Было много различных факторов, но сейчас это уже особого значения не имеет — решения приняты, и мусолить эту тему я смысла не вижу. Никто не хочет работать в условиях, когда тебя в любой момент могут оклеветать. Сейчас рассматриваю варианты переезда для работы со сборной другой страны, в которой принимаются нормальные решения», — приводит слова Васильева ТАСС.