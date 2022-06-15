Популярная шведская сеть магазинов IKEA полностью уходит из Российской Федерации. Компания планирует продать свои фабрики, а сотрудникам предложат уйти по соглашению сторон. Об этом говорится в заявлении профсоюза IKEA Тихвин.
Заводы продадут, сотрудников уволят: IKEA объявила о полном уходе из России
"IKEA уходит из России! Фабрики IKEA в Тихвине, Вятке и Новгороде будут проданы, а половине сотрудников предложат уйти по соглашению сторон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 31 августа работникам будут выплачивать зарплаты и будет ДМС, но уже с 1 июля рабочим будут предлагать семь-восемь окладов отступных вместо сокращения, а также будут помогать в трудоустройстве.
"Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы. IKEA прощается с Россией!" - уточняется в сообщении.
По некоторым данным, в совещании приняли участие около 20 тысяч человек, в том числе Патрик Энтони, председатель совета директоров группы Ingka в РФ.
Ранее IKEA остановила работу магазинов в России и работу трех деревообрабатывающих заводов. Сотрудникам продолжали выплачивать зарплату. В Тихвине, где расположен один из трех заводов, в простой были отправлены около тысячи человек.
Уход компании с российского рынка вызвал небывалый ажиотаж среди россиян. Москвичи скупали практически все, даже салфетки. В магазинах царил хаос и давка.