Заводы продадут, сотрудников уволят: IKEA объявила о полном уходе из России

"IKEA уходит из России! Фабрики IKEA в Тихвине, Вятке и Новгороде будут проданы, а половине сотрудников предложат уйти по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 31 августа работникам будут выплачивать зарплаты и будет ДМС, но уже с 1 июля рабочим будут предлагать семь-восемь окладов отступных вместо сокращения, а также будут помогать в трудоустройстве.

"Магазины IKEA уже не откроются, все остатки товара будут распроданы. IKEA прощается с Россией!" - уточняется в сообщении.

По некоторым данным, в совещании приняли участие около 20 тысяч человек, в том числе Патрик Энтони, председатель совета директоров группы Ingka в РФ.

Ранее IKEA остановила работу магазинов в России и работу трех деревообрабатывающих заводов. Сотрудникам продолжали выплачивать зарплату. В Тихвине, где расположен один из трех заводов, в простой были отправлены около тысячи человек.