Признанная виновной в присвоении Керсти Вильбо, работая судебным исполнителем, не передала кредиторам - частично или полностью - суммы, полученные от более чем трехсот человек, пишет Äripäev, уточняя, что в результате ее действий деньги не дошли в том числе и до государственных органов и уездных судов, а также коллекторских компаний и квартирных товариществ.
Судебный исполнитель присвоил деньги, выплаченные сотнями должников
Судебный исполнитель присвоил деньги, выплаченные сотнями должников
Схема, по которой действовал судебный исполнитель, была откровенно проста: должник из числа частных лиц получал от судебного исполнителя извещение, согласно которому он должен был уплатить как долг, так и прибавленное к сумме вознаграждение судебного испрлнителия.
В решении суда относительно Вильбо приводятся 314 должников, полностью или частично уплативших деньги судебному исполнителю, который затем либо ничего не перевел взыскателю, либо перевел меньше, чем должен был.
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