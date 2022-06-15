Судебный исполнитель присвоил деньги, выплаченные сотнями должников

Признанная виновной в присвоении Керсти Вильбо, работая судебным исполнителем, не передала кредиторам - частично или полностью - суммы, полученные от более чем трехсот человек, пишет Äripäev, уточняя, что в результате ее действий деньги не дошли в том числе и до государственных органов и уездных судов, а также коллекторских компаний и квартирных товариществ.