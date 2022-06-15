Парламентская фракция Центристской партии выступила с предложением созвать на утро пятницы внеочередное заседание, чтобы обсудить снижение топливного акциза до минимального в ЕС уровня.
Центристская партия просит обсудить снижение акциза на топливо на внеочередном заседании
Сегодня акцизная ставка на бензин составляет 563 евро на 1000 литров топлива. Согласно законопроекту, снизить ставку можно было до минимального в ЕС уровня, то есть до 359 евро. Потребителю это принесло бы снижение цены примерно на 25 центов. Акциз на дизельное топливо по действующему закону составляет 372 евро на 1000 литров топлива, а предложение снизило бы ставку до 330 евро.
Акциз на легкое топливное масло мог бы быть снижен на ту же сумму, что и акциз на дизельное топливо, а акциз на подобное дизелю тяжелое топливное масло и сланцевое топливное масло можно было бы снизить в той же пропорции, что и акциз на дизельное топливо. Объявленное, но еще не вступившее в силу повышение акцизных ставок на это топливо, предлагают отменить.
По словам заместителя председателя финансовой комиссии Яака Ааба, в условиях чрезвычайно высокой инфляции некоторые страны снизили акцизы на топливо, например, Латвия: «Мы не можем допустить ситуацию, при которой наши жители начнут в массовом порядке ездить заправляться у южных соседей».
По данным Ааба, у снижения акцизов в Рийгикогу имеется масса сторонников, и он выразил надежду на то, что законопроект мог бы быть принят еще до Ивановой ночи: «Это хорошая возможность показать, что в доходах наших жителей наведен порядок. Продавцы топлива прогнозируют, что рост цен продолжится и это окажет влияние на цены на товары и услуги. Учитывая то, сколько денег поступает в государственную казну при высоких ценах, я уверен, что высокие из-за инфляции налоговые поступления спокойно покроют эти расходы».