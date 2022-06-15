ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тартуском университете наступила пора выпускных актов

«В первый раз такое очень хорошее чувство - я заканчиваю университет в четвертый раз, и теперь, наконец, наступило это чувство окончания», — сказала Кайса Кивисикк, которая сегодня в полдень получила степень магистра права.

Она была очень рада тому, что действие проходило в актовом зале. — «Хорошо быть перед колоннами, — сказала Кивискикк. - Очень жаль, что два года назад торжественных актов не было из-за короны».

Вcя территория перед главным зданием был заполнена сияющими лицами и людьми с цветочными букетами. Повсюду кто-то пытался сфотографировать выпускников, и все, что им оставалось, это улыбаться и принимать поздравления.

«Некоторые из нас знают, куда пойдут, и уже работают в юридических фирмах. Я из тех, кто ищет место», — сказала Кайса Кивисикк. По ее словам, есть много вариантов, а поскольку в течение следующих пяти лет поскольку 52 судьи уйдут на пенсию, потенциальная сфера деятельности еще больше расширится.

Церемонии вручения дипломов будут проходить в Тартуском университете до 22 июня, и в течение недели дипломы получат 2785 студентов. Число еще не окончательное, так как последние защиты еще впереди. Торжественные акты Тартуского университета состоятся в Тарту, Таллинне, Нарве и Пярну.