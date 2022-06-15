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Татьяна Навка: «Это позиция слабости и агонии»

rus.postimees.ee
Татьяна Навка: «Это позиция слабости и агонии»
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Татьяна Навка.
Татьяна Навка. Фото: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о возможном бойкоте международных соревнований украинскими спортсменами, передает news.ru со ссылкой на «Р-Спорт». Ранее глава Минспорта Украины Вадим Гутцайт заявил о готовности бойкотировать старты с участием россиян и белорусов.

«Бог им всем судья. Спорт всегда был вне политики. И тот, кто пытается вовлечь сейчас политику в спорт, — мне кажется, что это, может быть, позиция слабости или какой-то агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно», — сказала Навка.

Ранее сообщалось, что украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за «Штурм-2002» из Чехова. Прежде спортсмен выступал за команду Мариуполя.

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