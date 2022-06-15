На прошедших в Турку Играх Пааво Нурми эстонский спортсмен Расмус Мяги установил новый рекорд страны в беге с препятствиями на дистанции 400 м. Скорость прохождения дистанции составила - 47,82 секунды. Это третий результат мировой таблицы первенства в этом сезоне.
Расмус Мяги установил рекорд Эстонии в беге на 400 метров с препятствиями
Расмус Мяги установил рекорд Эстонии в беге на 400 метров с препятствиями
После соревнования спортсмен отметил, что рекорд не стал для него полным сюрпризом.
«Поскольку я в очень хорошей форме, то немного ожидал этого. Конечно, когда речь идет о соревнованиях, никогда не знаешь, какие там будут условия, но сегодня все было идеально», - прокомментировал он.
Расмус Мяги выиграл забег, опередив француза Вильфрида Хаппио на 1,3 секунды, а ставшего третьим итальянца Марио Ламбруги - на 1,39 секунды.
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