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Расмус Мяги установил рекорд Эстонии в беге на 400 метров с препятствиями

rus.postimees.ee
Расмус Мяги установил рекорд Эстонии в беге на 400 метров с препятствиями
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Расмус Мяги.
Расмус Мяги. Фото: Tairo Lutter

На прошедших в Турку Играх Пааво Нурми эстонский спортсмен Расмус Мяги установил новый рекорд страны в беге с препятствиями на дистанции 400 м. Скорость прохождения дистанции составила - 47,82 секунды. Это третий результат мировой таблицы первенства в этом сезоне.

После соревнования спортсмен отметил, что рекорд не стал для него полным сюрпризом.

«Поскольку я в очень хорошей форме, то немного ожидал этого. Конечно, когда речь идет о соревнованиях, никогда не знаешь, какие там будут условия, но сегодня все было идеально», - прокомментировал он.

Расмус Мяги выиграл забег, опередив француза Вильфрида Хаппио на 1,3 секунды, а ставшего третьим итальянца Марио Ламбруги - на 1,39 секунды.

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