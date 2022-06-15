Расмус Мяги установил рекорд Эстонии в беге на 400 метров с препятствиями

После соревнования спортсмен отметил, что рекорд не стал для него полным сюрпризом.

«Поскольку я в очень хорошей форме, то немного ожидал этого. Конечно, когда речь идет о соревнованиях, никогда не знаешь, какие там будут условия, но сегодня все было идеально», - прокомментировал он.