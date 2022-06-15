Партия «Ээсти-200» предложила создать в Таллинне новый правящий союз и внести изменения в управление городом.
«Ээсти 200» предлагает объявить вотум недоверия Михаилу Кылварту и создать в Таллинне новую коалицию
Председатель фракции Марек Рейнаас отправил председателям фракций столичного горсобрания предложение собраться для обсуждения нового правящего союза и подготовить объявление вотума недоверия нынешнему мэру города Михаилу Кылварту. Следующее заседание горсобрания пройдет в четверг, в 16 часов, к этому времени еще есть возможность передать заявление в работу горсобрания.
По словам Рейнааса, пришло время, внести изменения в управление Таллинном:
«Центристская партия и Михаил Кылварт доказали, что неспособны руководить Таллинном без коррупции и проэстонски. Сейчас сложилась политическая ситуация, которая позволяет вызвать в Таллинне изменения и сформировать новую коалицию, проэстонскую и свободную от коррупции. Поэтому я призываю все представленные в Таллиннском горсобрании политические силы поддержать выражение недоверия», - подчеркнул Рейнаас.
По словам Рейнааса, наступающий экономический кризис, инфляция и энергетический кризис ударят по таллиннцам так же болезненно, как и по всем остальным эстоноземельцам: «Правление Центристской партии показало, что они неспособны проводить изменения, справляться с кризисами и перевести образование на эстонский язык, поэтому очевидно, что руководство Таллинном именно сегодня нуждается в новых людях и долгосрочном видении».