«Ээсти 200» предлагает объявить вотум недоверия Михаилу Кылварту и создать в Таллинне новую коалицию

Председатель фракции Марек Рейнаас отправил председателям фракций столичного горсобрания предложение собраться для обсуждения нового правящего союза и подготовить объявление вотума недоверия нынешнему мэру города Михаилу Кылварту. Следующее заседание горсобрания пройдет в четверг, в 16 часов, к этому времени еще есть возможность передать заявление в работу горсобрания.

По словам Рейнааса, пришло время, внести изменения в управление Таллинном:

«Центристская партия и Михаил Кылварт доказали, что неспособны руководить Таллинном без коррупции и проэстонски. Сейчас сложилась политическая ситуация, которая позволяет вызвать в Таллинне изменения и сформировать новую коалицию, проэстонскую и свободную от коррупции. Поэтому я призываю все представленные в Таллиннском горсобрании политические силы поддержать выражение недоверия», - подчеркнул Рейнаас.