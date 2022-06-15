Страховая компания предупреждает: воры летних отпусков не берут

«Поскольку компенсация за домашнее имущество в случае кражи также зависит от суммы страхового покрытия, стоит хотя бы раз в год проверять, достаточна ли сумма страхового покрытия домашнего имущества, указанная в полисе страхования жилья», – говорит Лакс.

История рассмотрения ущерба в Swedbank показывает, что во все времена из домов крали все, что можно сдвинуть с места. Велосипеды, инструменты и электроника – классические, излюбленные объекты для воров,

но крали и довольно необычные вещи, такие как сиденье унитаза, керамическая плита, два пакета грунта и даже дверцы от плиты и духовки, которые были выломаны и вынесены из дома.

Если вы не защитите свое имущество должным образом, в какой-то момент ваши планы на рыбалку могут быть разрушены из-за отсутствия лески, весел и резиновой лодки. Или при подготовке к следующему мероприятию вы вдруг обнаруживаете, что кто-то унес вашу праздничную одежду. Воров особенно притягивают большие стеклянные двери и окна, так как они дают им хороший обзор предметов в вашем доме. Когда вы находитесь вне дома, хорошо бы по возможности закрывать окна шторами.

Самый крупный иск в связи с кражей со взломом составил почти 50 000 евро.