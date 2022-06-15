По словам руководителя сферы страхования рисков Swedbank Лийны Лакс, в 2021 году в отдел рассмотрения ущерба Swedbank было подано 90 заявок о кражах со взломом. Средний ущерб составил 2177 евро. Однако самый крупный ущерб от кражи со взломом составил в прошлом году почти 50 000 евро.
Страховая компания предупреждает: воры летних отпусков не берут
«Поскольку компенсация за домашнее имущество в случае кражи также зависит от суммы страхового покрытия, стоит хотя бы раз в год проверять, достаточна ли сумма страхового покрытия домашнего имущества, указанная в полисе страхования жилья», – говорит Лакс.
История рассмотрения ущерба в Swedbank показывает, что во все времена из домов крали все, что можно сдвинуть с места. Велосипеды, инструменты и электроника – классические, излюбленные объекты для воров,
но крали и довольно необычные вещи, такие как сиденье унитаза, керамическая плита, два пакета грунта и даже дверцы от плиты и духовки, которые были выломаны и вынесены из дома.
Если вы не защитите свое имущество должным образом, в какой-то момент ваши планы на рыбалку могут быть разрушены из-за отсутствия лески, весел и резиновой лодки. Или при подготовке к следующему мероприятию вы вдруг обнаруживаете, что кто-то унес вашу праздничную одежду. Воров особенно притягивают большие стеклянные двери и окна, так как они дают им хороший обзор предметов в вашем доме. Когда вы находитесь вне дома, хорошо бы по возможности закрывать окна шторами.
Самый крупный иск в связи с кражей со взломом составил почти 50 000 евро.
Уходя из дома, обязательно запирайте двери всех зданий и закрывайте окна, чтобы невозможно было получить доступ к вашей собственности, ничего не взломав. Swedbank P&C Insurance при наличии страхования домашнего имущества покрывает ущерб, при условии, что предметы находились в надлежащим образом запертых зданиях (жилой дом, кладовая, погреб, хозяйственная постройка, сауна и так далее).
Все имущество, предназначенное для постоянного нахождения под открытым небом (садовая мебель, барбекю, батут, роботизированная газонокосилка), также покрывается в пределах 25% от суммы страхования домашнего имущества, но рекомендуется размещать их в менее заметном месте или под объективом камеры наблюдения.
Если вы сделали все возможное для предотвращения кражи, но случилось худшее, немедленно сообщите в полицию и свяжитесь со своим страховщиком. Клиенты Swedbank также могут заполнить форму заявления в своем интернет-банке. Если замки также были сломаны, вы можете заказать услуги слесаря непосредственно через круглосуточную службу помощи на дому Swedbank. Мастер быстро придет к вам на помощь в экстренной ситуации.
Дом обычно является самым безопасным местом для человека, и даже если вещи можно заменить, психолог может понадобиться для восстановления чувства безопасности и душевного спокойствия в случае серьезной психологической травмы.
«Важно, чтобы каждый из нас получал помощь и поддержку после травмирующего опыта. Именно поэтому мы одними из первых в Эстонии добавили в страхование жилья психологическую поддержку», – говорит Лакс.
В случае пожара, кражи со взломом или ограбления Swedbank возместит до 500 евро по каждому страховому случаю за консультацию и лечение у психолога, психотерапевта или психиатра.