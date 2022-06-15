Мужчина и женщина, обвиняющиеся в убийстве, совершенном при помощи биты, и нескольких более мелких правонарушениях, на предварительном слушании попросили суд отпустить их под электронный надзор. Дело будет обсуждаться осенью, пишет Postimees.
Убийство женщины в Таллинне: обвиняемые пытаются выйти на свободу
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 41-летнего Андреса Миллера и 25-летнюю Анну-Марию Садель в том, что вечером 2 декабря прошлого года они заманили знакомую 46-летнюю женщину к автомобилю, увезли ее на тропу здоровья на болоте Пяэскюла в Харьюмаа и как минимум один раз ударили ее битой по голове, в результате чего жертва скончалась на месте.
В декабре 2021 года в группе жителей Нымме в Facebook был размещен пост, автор которого интересовался: что произошло на болоте Пяэскюла 3 декабря? В частности, до местных жителей дошли слухи, что в болоте нашли труп.
«Что-то, должно быть, произошло в пятницу утром. В пятницу вечером приезжал следователь опрашивать жителей района. Но ничего не комментировали, что и где», — написал в комментариях один из местных жителей.
«Я тоже слышал, что гулявший с собакой нашел окровавленную женщину на тропе здоровья Ильмарисе», — написал другой.
Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре также прокомментировал пост, пытаясь успокоить местных жителей. "Полиция скоро объяснит, что произошло. Опасности ни для кого нет».
По словам главы службы расследования преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, полиция сразу начала расследование инцидента, и удалось выяснить, что к смерти женщины могут быть причастны двое ее знакомых.
«Мы собрали достаточно информации и улик, чтобы задержать подозреваемых в субботу вечером. Судебное разбирательство пока находится в начальной стадии, и в ближайшее время подозреваемые дадут показания, после чего прояснятся их мотивы. Однако по имеющейся информации мы можем подтвердить, что убийство стало следствием ссоры между сторонами и что подозреваемые и убитая были знакомы», — объяснил Варес.
Оба обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, но их защитники подали ходатайства об освобождении под электронный надзор. На предварительном заседании прокурор заявил, что оснований для изменения порядка содержания под стражей нет и обвиняемый может продолжить совершать преступления на свободе. Кроме того, из его предыдущих дел можно сделать вывод о том, что он может уклониться от уголовного преследования.
По словам защитника, у Анны-Марии есть возможность поселиться в поселке Лоотусе. Она не признала себя виновной в убийстве. «То, что человек где-то был с кем-то, не означает, что он совершил преступление первой степени», — подчеркнул ее защитник.
Защитник Андреса Миллера подчеркнул, что нет ни одного обстоятельства, которое указывало бы на то, что он совершит новое преступление или сбежит. К тому же Миллер ранее не наказывался, у него нет проблем с зависимостью, и в досудебном производстве он оказывал помощь следствию. Он также признает факт убийства.
Сам Миллер сказал, что браслет все равно ограничивает возможности, и у него нет причин добавлять что-то в свой список обвинений. «Я уже седьмой месяц нахожусь здесь под стражей. Скорее, в стенах своего дома я вел бы себя спокойнее», — сказал он.
Прокурор счел, что Андреса Миллера нельзя выпускать под электронный надзор, так как он может продолжать быть опасным, а электронное наблюдение не гарантирует, что Миллер не совершит новых преступлений.
Их также обвиняют в ограблении, совершенном 3 декабря. Согласно обвинению, в Сауэ на улице Пуйду они ударили по лицу 43-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон и бумажник с наличными. Андреса также обвиняют в ограблении, совершенном 10 августа. Согласно обвинению, обвиняемый не менее четырех раз ударил битой 59-летнего мужчину перед домом на Мустамяэ-теэ, 29, после чего отобрал у потерпевшего мобильный телефон и бумажник с наличными. Миллеру также предъявлено обвинение в совершенной 13 октября краже, которая заключалась в том, что после использования электросамоката Bolt и прекращения услуги обвиняемый унес скутер в подвал дома на улице Кари в Таллинне.
4 декабря в ходе обыска в доме подсудимого по тому же адресу были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия, 365 патронов и один детонатор учебной гранаты, для владения которыми у обвиняемых не было необходимых разрешений на оружие. Анна-Мария Садель также обвиняется в двух кражах из магазина в Пельгулинне.
Суд вынесет решение об электронном надзоре к 21 июня, а слушания по существу начнутся в октябре.