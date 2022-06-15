Убийство женщины в Таллинне: обвиняемые пытаются выйти на свободу

Оба обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, но их защитники подали ходатайства об освобождении под электронный надзор. На предварительном заседании прокурор заявил, что оснований для изменения порядка содержания под стражей нет и обвиняемый может продолжить совершать преступления на свободе. Кроме того, из его предыдущих дел можно сделать вывод о том, что он может уклониться от уголовного преследования.

По словам защитника, у Анны-Марии есть возможность поселиться в поселке Лоотусе. Она не признала себя виновной в убийстве. «То, что человек где-то был с кем-то, не означает, что он совершил преступление первой степени», — подчеркнул ее защитник.

Защитник Андреса Миллера подчеркнул, что нет ни одного обстоятельства, которое указывало бы на то, что он совершит новое преступление или сбежит. К тому же Миллер ранее не наказывался, у него нет проблем с зависимостью, и в досудебном производстве он оказывал помощь следствию. Он также признает факт убийства.

Сам Миллер сказал, что браслет все равно ограничивает возможности, и у него нет причин добавлять что-то в свой список обвинений. «Я уже седьмой месяц нахожусь здесь под стражей. Скорее, в стенах своего дома я вел бы себя спокойнее», — сказал он.