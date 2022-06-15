Ратас о заявлении Каллас: Партия реформ путается в знакомых для всех понятиях

«Пожелание премьер-министра спикеру парламента подать в отставку прозвучало впервые в Эстонии, к сожалению, Партия реформ все сильнее путается в принципах разделения властей, парламентарного государства и всем знакомых понятиях», - написал Ратас на своей странице в Facebook.

«Исключение министров одной из коалиционных партий из правительства, чтобы руководить ей в одиночестве, и к тому же желание заменить избранное парламентом руководство более приятным для себя в качестве работодателя правительства создает впечатление о желании полностью сосредоточить власть в одних руках. Рейтинг может быть высоким, но подобной популярностью Партия реформ, скорее, все же не пользуется...» - написал Ратас.