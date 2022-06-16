Украинская пресса обсуждает перспективы ленд-лиза – кстати, он бывает не только военным, но и культурным. А также – философию победы и перспективы «зеленой экономики», несмотря на войну.
Обзор украинских СМИ: немецкий самообман, экспорт зерна через Балтию и культура сопротивления
Чего ждать от «третьего Рамштайна»?
15 июня министры обороны более 40 стран мира, осудивших российскую войну против Украины, проводят очередную встречу. Это уже их третье совещание, и хотя на этот раз оно состоится в Брюсселе, эти встречи получили собирательное название «Рамштайн» – по месту немецкой авиабазы, где министры собрались впервые, 26 апреля.
Перед новой встречей украинская пресса делится ожиданиями от нее и обсуждает насущную необходимость поставки вооружений от западных союзников. Укринформ приводит слова Андрея Ермака, главы Офиса украинского президента: «Больше тяжелого оружия и оперативное обучение наших военных. Все остальное воспринимается врагом как слабость». Его советник Михаил Подоляк уточняет: «Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов».
Нехорошая тенденция
Поставки примерно такого количества вооружений и предусмотрены программой ленд-лиза, однако украинский военный эксперт Олег Жданов в газете «Сегодня» отмечает «нехорошую тенденцию»: в отличие от американских и восточноевропейских союзников, страны-лидеры «старой Европы», вроде Германии и Франции, не спешат с военной помощью, а иногда даже ее блокируют.
Особенно это касается Германии, которая не только сама не поставляет Украине современные танки «Леопард», но и запрещает такие поставки другим странам (Испании), которые хотели бы ими поделиться. Эксперт объясняет это тем, что французские и германские власти мыслят прежними стереотипами: «Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на Европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе». Кроме того, Германия остается крупнейшим европейским потребителем российского газа…
Картины эпохи Второй мировой
Напомню, что программа ленд-лиза реализуется в мировой политике впервые со времен Второй мировой войны. Да и вообще – кремлевское руководство, начав вторжение в независимую европейскую страну, само опрокидывает историю в ту эпоху. Пока украинская армия все еще дожидается крупных поставок вооружений, защитники страны всё чаще переходят к партизанской тактике. Издание «Апостроф» публикует развернутый материал о том, как на оккупированных территориях Украины развернулось широкое партизанское движение, насчитывающее уже тысячи бойцов. Они уничтожают оккупантов, коллаборантов и их техническую инфраструктуру, так что их надежды на легкую аннексию этих территорий, как произошло в случае с Крымом в 2014 году, сегодня выглядят несбыточными.
Оккупационная армия пытается убедить украинское население в правоте своей «спецоперации». Однако получается это вновь очень похожим на эпоху Второй мировой. «Обозреватель» сопоставляет практически одинаковые пропагандистские листовки тогдашних фашистов и нынешних «рашистов»: «Одна и та же риторика. Похожие фразы и нарративы: мы не сражаемся с народом, мы сражаемся с вашим правительством, мы пришли освобождать вас от преступной власти».
Энергетика будущего
Основной текущей проблемой украинской экономики остается зерновой экспорт – обычно он осуществлялся морскими перевозками из черноморских портов, но сегодня они блокированы Россией. Укринформ анализирует возможности налаживания альтернативных экспортных путей. Наибольшую надежду авторы возлагают на взаимодействие с Румынией, указывая на возможность задействования ее Сулинского канала по Дунаю, но он сегодня и без того перегружен. Поэтому рассматриваются также варианты подключения портов Польши и стран Балтии.
Тем не менее, даже в военных условиях Украина не забывает о перспективах глобального «энергетического перехода». Более того, агентство УНИАН замечает – отказ Европы от российской нефти попадает в резонанс с мировым трендом декарбонизации экономики. И в этой сфере у Украины есть существенный потенциал экологически чистой энергии – например, создание водородных кластеров. Кроме того, водородное топливо окажется весьма привлекательным по причине его стабильно небольшой стоимости по сравнению с растущими ценами на нефть. А для хранения водорода можно использовать закрытые соляные шахты – мировой опыт для этого есть.
Почему Россия проиграет, а Украина победит?
На минувшей неделе «Новое время» опубликовало два интересных материала в жанре исторического анализа и прогноза. Австрийский военный аналитик Том Купер полагает, что историческое поражение России в этой войне неизбежно, поскольку Кремль так до сих пор и не смог сформулировать внятные цели своей «спецоперации». Его пропаганда меняется постоянно, но в итоге направлена лишь на личный пиар Путина как «победителя», а отвечать за его политику будут все россияне, в том числе и своими жизнями. Кстати, число погибших российских военных уже зашкалило за 30 тысяч.
А реальная победа неизбежно ждет Украину, пишет директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. И называет две причины: во-первых, война за свободу своей страны чрезвычайно вдохновляет защитников. И во-вторых, эта оборона уже стала частью национальной культуры, а отторжение окупантов – массовым экзистенциальным феноменом: «культуру, которая говорит правду, невозможно остановить». Кстати, началось и такое явление, как
Культурный ленд-лиз
Многие мировые деятели культуры и шоу-бизнеса сразу поддержали Украину в его сопротивлении российской агрессии. А некоторые из них сами стали писать и исполнять песни по-украински. Как, например, американская группа Gogol Bordello, сочинившая зажигательную композицию «Тероборона» на мотив гуцульских танцев. Газета «Сегодня» приводит их клип, сообщая, что музыканты решили направить доходы от его коммерческого использования на помощь Украине.