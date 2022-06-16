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Обзор украинских СМИ: немецкий самообман, экспорт зерна через Балтию и культура сопротивления

Вадим Штепа
, публицист
Обзор украинских СМИ: немецкий самообман, экспорт зерна через Балтию и культура сопротивления
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Фото: Shutterstock

Украинская пресса обсуждает перспективы ленд-лиза – кстати, он бывает не только военным, но и культурным. А также – философию победы и перспективы «зеленой экономики», несмотря на войну.

Чего ждать от «третьего Рамштайна»?

15 июня министры обороны более 40 стран мира, осудивших российскую войну против Украины, проводят очередную встречу. Это уже их третье совещание, и хотя на этот раз оно состоится в Брюсселе, эти встречи получили собирательное название «Рамштайн» – по месту немецкой авиабазы, где министры собрались впервые, 26 апреля.

Перед новой встречей украинская пресса делится ожиданиями от нее и обсуждает насущную необходимость поставки вооружений от западных союзников. Укринформ приводит слова Андрея Ермака, главы Офиса украинского президента: «Больше тяжелого оружия и оперативное обучение наших военных. Все остальное воспринимается врагом как слабость». Его советник Михаил Подоляк уточняет: «Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов».

Нехорошая тенденция

Поставки примерно такого количества вооружений и предусмотрены программой ленд-лиза, однако украинский военный эксперт Олег Жданов в газете «Сегодня» отмечает «нехорошую тенденцию»: в отличие от американских и восточноевропейских союзников, страны-лидеры «старой Европы», вроде Германии и Франции, не спешат с военной помощью, а иногда даже ее блокируют.

Особенно это касается Германии, которая не только сама не поставляет Украине современные танки «Леопард», но и запрещает такие поставки другим странам (Испании), которые хотели бы ими поделиться. Эксперт объясняет это тем, что французские и германские власти мыслят прежними стереотипами: «Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на Европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе». Кроме того, Германия остается крупнейшим европейским потребителем российского газа…

Картины эпохи Второй мировой

Напомню, что программа ленд-лиза реализуется в мировой политике впервые со времен Второй мировой войны. Да и вообще – кремлевское руководство, начав вторжение в независимую европейскую страну, само опрокидывает историю в ту эпоху. Пока украинская армия все еще дожидается крупных поставок вооружений, защитники страны всё чаще переходят к партизанской тактике. Издание «Апостроф» публикует развернутый материал о том, как на оккупированных территориях Украины развернулось широкое партизанское движение, насчитывающее уже тысячи бойцов. Они уничтожают оккупантов, коллаборантов и их техническую инфраструктуру, так что их надежды на легкую аннексию этих территорий, как произошло в случае с Крымом в 2014 году, сегодня выглядят несбыточными.

Оккупационная армия пытается убедить украинское население в правоте своей «спецоперации». Однако получается это вновь очень похожим на эпоху Второй мировой. «Обозреватель» сопоставляет практически одинаковые пропагандистские листовки тогдашних фашистов и нынешних «рашистов»: «Одна и та же риторика. Похожие фразы и нарративы: мы не сражаемся с народом, мы сражаемся с вашим правительством, мы пришли освобождать вас от преступной власти».

Энергетика будущего

Основной текущей проблемой украинской экономики остается зерновой экспорт – обычно он осуществлялся морскими перевозками из черноморских портов, но сегодня они блокированы Россией. Укринформ анализирует возможности налаживания альтернативных экспортных путей. Наибольшую надежду авторы возлагают на взаимодействие с Румынией, указывая на возможность задействования ее Сулинского канала по Дунаю, но он сегодня и без того перегружен. Поэтому рассматриваются также варианты подключения портов Польши и стран Балтии.

Тем не менее, даже в военных условиях Украина не забывает о перспективах глобального «энергетического перехода». Более того, агентство УНИАН замечает – отказ Европы от российской нефти попадает в резонанс с мировым трендом декарбонизации экономики. И в этой сфере у Украины есть существенный потенциал экологически чистой энергии – например, создание водородных кластеров. Кроме того, водородное топливо окажется весьма привлекательным по причине его стабильно небольшой стоимости по сравнению с растущими ценами на нефть. А для хранения водорода можно использовать закрытые соляные шахты – мировой опыт для этого есть.

Почему Россия проиграет, а Украина победит?

На минувшей неделе «Новое время» опубликовало два интересных материала в жанре исторического анализа и прогноза. Австрийский военный аналитик Том Купер полагает, что историческое поражение России в этой войне неизбежно, поскольку Кремль так до сих пор и не смог сформулировать внятные цели своей «спецоперации». Его пропаганда меняется постоянно, но в итоге направлена лишь на личный пиар Путина как «победителя», а отвечать за его политику будут все россияне, в том числе и своими жизнями. Кстати, число погибших российских военных уже зашкалило за 30 тысяч.

А реальная победа неизбежно ждет Украину, пишет директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. И называет две причины: во-первых, война за свободу своей страны чрезвычайно вдохновляет защитников. И во-вторых, эта оборона уже стала частью национальной культуры, а отторжение окупантов – массовым экзистенциальным феноменом: «культуру, которая говорит правду, невозможно остановить». Кстати, началось и такое явление, как

Культурный ленд-лиз

Многие мировые деятели культуры и шоу-бизнеса сразу поддержали Украину в его сопротивлении российской агрессии. А некоторые из них сами стали писать и исполнять песни по-украински. Как, например, американская группа Gogol Bordello, сочинившая зажигательную композицию «Тероборона» на мотив гуцульских танцев. Газета «Сегодня» приводит их клип, сообщая, что музыканты решили направить доходы от его коммерческого использования на помощь Украине.

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