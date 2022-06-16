Обзор украинских СМИ: немецкий самообман, экспорт зерна через Балтию и культура сопротивления

Тем не менее, даже в военных условиях Украина не забывает о перспективах глобального «энергетического перехода». Более того, агентство УНИАН замечает – отказ Европы от российской нефти попадает в резонанс с мировым трендом декарбонизации экономики. И в этой сфере у Украины есть существенный потенциал экологически чистой энергии – например, создание водородных кластеров. Кроме того, водородное топливо окажется весьма привлекательным по причине его стабильно небольшой стоимости по сравнению с растущими ценами на нефть. А для хранения водорода можно использовать закрытые соляные шахты – мировой опыт для этого есть.

Почему Россия проиграет, а Украина победит?

На минувшей неделе «Новое время» опубликовало два интересных материала в жанре исторического анализа и прогноза. Австрийский военный аналитик Том Купер полагает, что историческое поражение России в этой войне неизбежно, поскольку Кремль так до сих пор и не смог сформулировать внятные цели своей «спецоперации». Его пропаганда меняется постоянно, но в итоге направлена лишь на личный пиар Путина как «победителя», а отвечать за его политику будут все россияне, в том числе и своими жизнями. Кстати, число погибших российских военных уже зашкалило за 30 тысяч.

А реальная победа неизбежно ждет Украину, пишет директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. И называет две причины: во-первых, война за свободу своей страны чрезвычайно вдохновляет защитников. И во-вторых, эта оборона уже стала частью национальной культуры, а отторжение окупантов – массовым экзистенциальным феноменом: «культуру, которая говорит правду, невозможно остановить». Кстати, началось и такое явление, как

Культурный ленд-лиз