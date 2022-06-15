Зеленый поворот по-эстонски: за подключение дома с солнечными панелями к сети запросили 13 млн евро!

По словам менеджера по продуктам подключения производителей Elektrilevi Марии Удувеэ, первое важное замечание в этом ценовом предложении заключается в том, что это не предложение о подключении, а только ориентировочная информация о цене. «Как правило, соответствующая информация направляется всем производителям, у которых желаемая производственная мощность вызывает необходимость увеличения производственной мощности в передающую сеть и относительно которых у нас есть информация о стоимости их усиления сети, например, на основе электронной карты сети Elering» , — объяснила Удувеэ.

Если абоненты желают продолжить производство, в Elering будет направлено заявление о подключении.

«Когда абонент получит от Elering обязывающее предложение о подключении, мы, в свою очередь, сможем сделать обязывающее предложение о подключении для наших клиентов, которое включает соответствующие расходы на укрепление сети передачи. Усиление сети передачи может охватить договоры о подключении нескольких абонентов, и если несколько абонентов договариваются о соответствующих расходах, эти расходы позднее могут быть разделены между абонентами в последнем платеже».

Она подчеркнула, что в отношении предложения Андресу Риккинену такая ориентировочная информация не должна была быть предоставлена ​​заказчику, поскольку в настоящее время у компании нет возможности подключиться к Пярнаской подстанции.