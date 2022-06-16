Криштафович: в Нарве и Кохтла-Ярве не должно произойти того, что происходит в Херсоне и Мариуполе

Потому что в случае победы России в Украине вопрос будет стоять не в том, нападет ли Россия на Балтийские страны. Вопрос будет в том, когда она нападет, какими силами, в каком формате. И какие силы будут здесь у союзников, чтобы можно было противостоять этому нападению. Единственное условие, при котором этот сценарий стал бы невозможен, это военное поражение России в Украине.

- Российский оппозиционер Михаил Касьянов как раз сказал в интервью французской прессе, что если Украина падет в войне с РФ, следующей мишенью для военной агрессии России станут Эстония, Латвия и Литва. При этом Касьянов предсказывает, что война в Украине может продлиться до двух лет. Можно ли надеяться, что укрепление восточного фланга НАТО, которое станет одной из тем саммита альянса в Мадриде, будет достаточно серьезным, чтобы не дать РФ даже соблазна на кого-то напасть в балтийском регионе?