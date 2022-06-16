Криштафович: в Нарве и Кохтла-Ярве не должно произойти того, что происходит в Херсоне и Мариуполе

- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Федоров призвал отменить признание независимости Литвы, Латвии и Эстонии и объявить выход этих стран из состава СССР незаконным. Такие заявления имеют целью внутреннюю российскую аудиторию, которую хотят воодушевить идеей новых военных походов? Или же это и внешний сигнал с намерением нервировать соседей и НАТО?
- Начать нужно с того, что Эстония, Латвия и Литва никогда в состав Советского Союза не входили. Что же касается мотивов заявлений депутатов Госдумы, то, полагаю, наряду с воздействием на российское общественное мнение, речь идет и о продолжении ядерной угрозы. Когда делаются такие заявления в отношении входящих в НАТО стран, это всегда служит сигналом альянсу, что Россия по-прежнему держит палец на красной кнопке, что не стоит об этом забывать.
Все эти заявления очень хорошо гармонируют с последними заявлениями Рогозина, Кириенко, Медведева. За исключением Рогозина, это представители так называемого либерального блока. Наверное, Чубайс так и поторопился с отъездом из России, потому что когда ему показали контент-план его будущих постов в социальных сетях, он решил, что лучше с одной бейсболкой уехать в Турцию, чем позориться на старости лет.
Вполне логично ожидать, что следующими военными целями России могут стать страны НАТО. В первую очередь — Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Мне кажется, что сейчас самой лучшей политикой защиты русскоязычного населения Эстонии стало бы укрепление нашей восточной границы. Нужно понимать, что нашими Херсоном и Мариуполем являются Нарва и Кохтла-Ярве. И вот чтобы там не случилось того, что сейчас происходит в Херсоне, Мариуполе, Северодонецке и в других украинских городах, находящихся под полной или частичной российской оккупацией, мы должны наращивать на северо-востоке Эстонии присутствие сил союзников.