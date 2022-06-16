Студия Postimees: для чего в Госдуме затеяли разговоры об отмене признания независимости Литвы, Латвии и Эстонии?

- Российский оппозиционер Михаил Касьянов сказал в интервью французской прессе, что если Украина падет в войне с РФ, следующей мишенью для военной агрессии России станут Эстония, Латвия и Литва. При этом Касьянов предсказывает, что война в Украине может продлиться до двух лет. Можно ли надеяться, что укрепление восточного фланга НАТО, которое станет одной из тем предстоящего саммита альянса в Мадриде, будет достаточно серьезным, чтобы не дать РФ даже соблазна на кого-то напасть в балтийском регионе?

- Глава МИДа Чехии Ян Липавский сказал на днях, что когда Чехия в начале июля станет председателем Совета ЕС, она будет добиваться того, чтобы Киев не был исключен из процесса переговоров о дипломатическом решении окончания боевых действий. Он добавил, что если бы так произошло, то Украина оказалась бы в ситуации, в которой оказалась Прага в 1938 году, когда за ее спиной была достигнута договоренность с фашистской Германией о передаче ей части Чехословакии. Вероятно, скорая смена Франции на Чехию в качестве председателя Совета ЕС — это хорошая новость для Украины?

- Евросоюз 24 июня примет решение о том, будет ли предоставлен Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Последние поступающие из Брюсселя сообщения ободряюще звучат для Украины. Стало известно, что Еврокомиссия, вероятно, 17 июня выступит с рекомендацией предоставить Украине статус страны-кандидата. Можно ли предполагать, что среди стран ЕС на следующей неделе не найдется таких, кто включит перед европейской перспективой Украины красный свет?